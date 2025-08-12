Nadahnuti 'Vukom s Wall Streeta', izveli najveću vinsku prijevaru

Danas, kao nikada prije, ima nevjerojatno puno mogućnosti za ulaganje. I ljudi ulažu svoj novac nastojeći pobijediti inflaciju, investiraju u dionice, valute, kriptovalute, oldtimere, ali i u skupocjena pića, vina. Naime, pravilno pospremljena visokokvalitetna pića poznatih proizvođača mogu s vremenom znatno dobiti na vrijednosti te kod zainteresirane publike postići cijenu kudikamo veću od one koju biste platili. To su znala i trojica muškaraca iz Velike Britanije koji su one koji su čuli za takvu mogućnost, ali očito o njoj nisu dovoljno znali, prevarili za ukupno šest milijuna funti.

Ukupno 41 žrtva

Naime, trojica Britanaca prevarila su na stotine kupaca za njihov često teško zarađen novac, nerijetko i životnu ušteđevinu, uvjeravajući ih da svoj novac ulažu u fina bordoška vina kao što je Chateau Mouton Rothschild. Prijevara je, međutim, temeljena na laži da tvrtka ne zarađuje dok ne prodaje vino po cijeni koja bi jamčila profit kupcu, odnosno ulagaču. Samo, početnu cijenu po kojoj su njihovi kupci vina kupovali, odnosno u njih ulagali, podigli su toliko, katkad i više od 400 posto, tako da vrijednost vina ne bi nikada narasla do razine na kojoj bi klijenti zaista zaradili, dakle za mnoge investitore vrijednost vina u koja su uložili nikada ne bi porasla iznad te cijene, a neki su kupci zbog toga izgubili na stotine tisuća funti jer vrijednost na kojoj bi na vinima zaradili nikada nisu dočekali.

Dok je većina vina postojala i čuvala se u skladištima pod carinskim nadzorom, brojne žrtve uopće nemaju vino unatoč plaćanju tisuća funti. Trojica muškaraca za njihov novac nikakvo vino nikada nisu ni kupili. Tako je 5. kolovoza na Krunskom sudu u St Albansu zaključeno da su tri osobe krive te su osuđene za prijevarnu trgovinu vinom koju je vodila tvrtka Imperial Wine & Spirits Merchant Ltd, prije Imperial Wines of London Ltd, nakon što je istraga ekipe za trgovinske standarde Vijeća okruga Hertfordshire donijela dovoljno dokaza.

Ta je istraga otkrila da je ukupno 41 žrtva, iz svih krajeva Ujedinjenoga Kraljevstva, izgubila šest milijuna funti, ali je kroz račune tvrtke tijekom deset godina poslovanja prošlo više od čak 37 milijuna funti. Razina obmane onih koji su sudjelovali u ovoj prijevari bila je značajna, zaključila je istraga, pri čemu su 42-godišnji Ben Cazaly, 39-godišnji Greg Assemakis i 45-godišnji Dominic D'Sa odigrali svoju ulogu u uvjeravanju žrtava da se odreknu svog novca, odnosno ulože u posao s vinima. Samo što za 41 ulagača nikakvog posla ni ulaganja, izgleda, nije bilo. Ben Cazaly osnovao je tvrtku 2008. godine pod nazivom Imperial Wines of London Ltd, kasnije preimenovanu u Imperial Wine & Spirits Merchant Ltd, tvrdeći da se radi o legitimnoj obiteljskoj investicijskoj kući koja se bavi finim vinima, a ima urede u Londonu, Parizu i Hong Kongu te osobne dobavljače u dvorcima i vinogradima Bordeauxa.

Kako je prijevara realizirana? Stvarnost je zapravo bila ta da je skupina mladih ljudi u pozivnom centru nagovarala, lagala i manipulirala uglavnom ranjivim i lakovjernim umirovljenicima. Taktike poput angažiranja luksuznih taksija, vođenja meta prijevara na skupa pića i večere, i to osoba koje su često nedavno pretrpjele osobni gubitak te bile osamljene, pa onda slanja sjajnih brošura kojima su se predstavljali kao ugledna tvrtka, također su bile uobičajena metoda prijevare. Logotipovi poznatih britanskih medija Daily Telegraph i Financial Timesa korišteni za lažne preporuke upotrebljavani su bez odobrenja i bez dozvole za autorska prava.

Vino za neznalice

Istraga je također osigurala dokaze koji pokazuju da su pojedinci koristili lažna imena kada su razgovarali sa svojim žrtvama, ali i sve trikove koje su naučili gledajući filmove poput nekih koji su i u nas vrlo popularni, a to je "Vuk s Wall Streeta" kao "obuku" za prodaju ovakve priče, navodi se u priopćenju o slučaju.

Službenici Trgovinske komisije za standarde upali su 8. studenoga 2018. u poslovnu zgradu u Groveland Courtu u Londonu iz koje su djelovali varalice te pronašli mantru na zidu, na kojem je pisalo "Ne znači DA", te velik broj predmeta, koji su zaplijenjeni i predočeni kao dokazi tijekom suđenja, uključujući snimke prodajnih poziva, knjigu "Vino za neznalice", scenarije, radne listove i pisma pritužbi kupaca, navodi se dalje u priopćenju o bizarnom slučaju lažnog investiranja.