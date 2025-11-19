Naši Portali
mračna proročanstva

Nostradamus predvidio katastrofalan kraj 2025. godine: Evo što nas očekuje

shutterstock/wikimedia
VL
Autor
Ana Hajduk
19.11.2025.
u 10:30

Nostradamus spominje i “veliku kugu”, za koju mnogi odmah povezuju povratak pandemijskih strahova koji su obilježili posljednje desetljeće.

Kako se približavamo kraju 2025. godine, društvene mreže ponovno gore — i to zbog jednog od najpoznatijih proroka svih vremena. Nostradamus, francuski astrolog iz 16. stoljeća, ponovno je tema viralnih objava, a njegovi stari stihovi interpretiraju se kao upozorenja na ratove, asteroid i čak povratak smrtonosne bolesti, piše Mirror

Prema Britannici, Nostradamus je u svojim katrenima navodno nagovijestio sukob u Engleskoj, udar meteora i uspon “vodenog vođe”. History Channel nazvao ga je “najpoznatijim vidovnjakom u povijesti”, a mnoge interpretacije tvrde da je upravo posljednje tromjesečje 2025. označio kao vrijeme globalnih potresa — doslovnih i metaforičnih.

Jedno od “pozitivnijih” proročanstava je ono o završetku dugotrajnog rata. Mnogi nagađaju da bi se to moglo odnositi na aktualni sukob Rusije i Ukrajine. “Dugi rat iscrpljuje svu vojsku…” zapisao je Nostradamus, no iako zvuči kao tračak nade, nastavak katrena sugerira da bi kraj jednog sukoba mogao otvoriti vrata novom — ovaj put bliže europskom tlu.

“Kada oni iz europskih zemalja vide Englesku kako postavlja svoje prijestolje iza nje… bit će okrutnih ratova”, stoji u još jednoj interpretaciji. Nostradamus spominje i “veliku kugu”, za koju mnogi odmah povezuju povratak pandemijskih strahova koji su obilježili posljednje desetljeće.

A tu je i asteroid. Da, prema katrenima, “vatrena kugla iz svemira” mogla bi udariti u Zemlju, što je još jedna tema koja na internetu svakih nekoliko mjeseci izazove mini-paniku. Politički dio proročanstava također je dobio novu pažnju u turbulentnoj 2025. — Nostradamus navodno predviđa slabljenje zapadnih sila i uspon novih globalnih igrača, što je neke potaknulo na strah od nuklearnih tenzija.

No stručnjaci upozoravaju: dišite duboko i nemojte mijenjati svoje planove za Novu godinu. Joanne Jones iz Trusted Psychics kaže da Nostradamusove poruke nikada nisu bile doslovne: “Pisao je u metaforama i zagonetkama. Interpretacije se uvijek prilagođavaju suvremenim strahovima. Panika koju sada vidimo više govori o kolektivnoj tjeskobi nego o ikakvom realnom proročanstvu”.  Drugim riječima — ljudi su oduvijek voljeli tražiti značenje u neizvjesnosti. Nostradamus se u tome samo savršeno uklopio.

Nova pandemija, ratovi, kontakt s vanzemaljcima: Ovo su predviđanja babe Vange i Nostradamusa za 2025. godinu
1/14
Ključne riječi
Prorok predviđanja proročanstva nostradamus

DS
dr.sc.pomoćni bagerist
11:00 19.11.2025.

da se njegova proročanstva ostvaruju, svi bismo znali što slijedi, no ona su namjerno pisana maglovito i nejasno pa ih svatko može stvarnost tumačiti kroz takva uopćena proročanstva

Kupnja