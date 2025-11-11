Evo kako izgleda novi đakon za kojim su samoborske dame totalno poludjele, predviđaju mu punu crkvu

U samoborsku Župu svete Anastazije mučenice stigao je novi svećenik, čiji je izgled probudio mnoštvo reakcija u tamošnjoj župnoj zajednici. Dekretom zagrebačkog nadbiskupa monsinjora Dražena Kutleše, u ovu župu je na svoj đakonski praktikum raspoređen velečasni Mato Zirdum iz Župe Svih Svetih u Sesvetama. Kako je na svom Facebooku objavio Radio Samobor svi su mu poželjeli dobrodošlicu, a otkriveno je i kako će u ovoj župi djelovati sve do svog svećeničkog ređenja polovicom sljedeće godine. Đakon Mato sigurno će se potruditi ispuniti svoju zadaću u novoj župi, ali izgleda da je župljankama dovoljna i sama njegova pojava.

Naime, dolazak mladog đakona izazvao je reakcije mnogih dama na spomenutoj Facebook objavi. Mnoge od njih ističu da će sada više ići na misu, da 'već vide punu crkvu', hvalile su njegovu frizuru i proglasili ga najzgodnijim svećenikom. Bilo je i onih koji su se odmaknuli od fizičkog izgleda pa su ga ipak dočekali riječima 'Čuvao i vodio ga dragi Bog i njegova providnost. Ugodno se osjećao u Samoboru, neka mu je sretno i blagoslovljeno na njegovom putu.' Inače, Mato se za đakona zaredio u listopadu ove godine.