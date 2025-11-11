Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 157
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROSVJED TORCIDE
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
ŽUPA SVETE ANASTAZIJE

Evo kako izgleda novi đakon za kojim su samoborske dame totalno poludjele, predviđaju mu punu crkvu

Foto: Zagrebačka nadbiskupija
1/4
VL
Autor
Večernji.hr
11.11.2025.
u 16:55

Dolazak mladog đakona izazvao je reakcije mnogih dama na spomenutoj Facebook objavi. Mnoge od njih ističu da će sada više ići na misu, da 'već vide punu crkvu', hvalile su njegovu frizuru i proglasile ga najzgodnijim svečenikom.

U samoborsku Župu svete Anastazije mučenice stigao je novi svećenik, čiji je izgled probudio mnoštvo reakcija u tamošnjoj župnoj zajednici. Dekretom zagrebačkog nadbiskupa monsinjora Dražena Kutleše, u ovu župu je na svoj đakonski praktikum raspoređen velečasni Mato Zirdum iz Župe Svih Svetih u Sesvetama. Kako je na svom Facebooku objavio Radio Samobor svi su mu poželjeli dobrodošlicu, a otkriveno je i kako će u ovoj župi djelovati sve do svog svećeničkog ređenja polovicom sljedeće godine. Đakon Mato sigurno će se potruditi ispuniti svoju zadaću u novoj župi, ali izgleda da je župljankama dovoljna i sama njegova pojava

Naime, dolazak mladog đakona izazvao je reakcije mnogih dama na spomenutoj Facebook objavi. Mnoge od njih ističu da će sada više ići na misu, da 'već vide punu crkvu', hvalile su njegovu frizuru i proglasili ga najzgodnijim svećenikom. Bilo je i onih koji su se odmaknuli od fizičkog izgleda pa su ga ipak dočekali riječima 'Čuvao i vodio ga dragi Bog i njegova providnost. Ugodno se osjećao u Samoboru, neka mu je sretno i blagoslovljeno na njegovom putu.' Inače, Mato se za đakona zaredio u listopadu ove godine.

Ključne riječi
Mato Zirdum župljani Samobor zgodan đakon

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja