Evakuirani hrvatski veleposlanik opisao stanje u Teheranu: 'Počinju krađe i upadi. Ako ubiju vođu, moguć je građanski rat'

Hrvatski veleposlanik u Iranu, Drago Štambuk, zajedno s još trojicom hrvatskih državljana, evakuiran je danas iz zemlje nakon američkog zračnog napada. Još jedan Hrvat, koji je iz Isfahana trebao doputovati u Teheran, nije uspio stići, a rješenje za njegovu evakuaciju očekuje se u sljedećim danima. U telefonskom razgovoru za RTL Danas, Štambuk je ispričao kako je evakuacija započela u četiri ujutro, odmah nakon američkog napada. Prema njegovim riječima, evakuacija je bila izrazito napeta. "Bili su vrlo pristojni, da budem iskren, ali ja sam se čak i bojao tih kontrolnih točaka. Zakrčen je put, vrlo je komplicirano doći do krajnje granice. Nekoliko Hrvata je s nama također u evakuaciji. Kad je taksi stao ispred ambasade, neki mladi ljudi s kalašnjikovom su ga zaustavili. Da nije zvao sigurnjaka, koji ga je spasio, tko zna što bi se dogodilo," opisao je.

Teheran je, kako kaže, u to vrijeme izgledao sablasno. "Mrak je bio, ceste su prazne, ali inače, prethodnih dana kad sam išao pokupiti nešto, svaki dvadeseti dućan je bio otvoren. Vidite na uglovima policijska kola. Bojite se. Dok je još i svjetlo dana, nekako se osjećate sigurnije. Čim dođe noć, više ne znate, postaje opasno. Recimo, u nekoliko stanova diplomata je provaljeno. Maloprije se javila irska veleposlanica kojoj su ukrali elektroničke uređaje u stanu. Tražili su da dade broj od sefa". Naglašava i da u zemlji raste zabrinutost zbog mogućnosti građanskog rata. "Počinju krađe, zaustavljanja, s prijetnjom da će doći do građanskog rata ako se ubije glavni vođa, onda će vjerojatno doći do toga".

Govoreći o mogućem nasljedniku iranskog vođe, istaknuo je da nema jasnog kandidata jer su u igri trojica ajatolaha, dok su pojedini oporbeni lideri zatvoreni. Kritizira i zapadni pristup: "Zapad ima svoje ideje i misli, dižite revoluciju. Preko 90 posto ljudi zapravo je užasnuto onim što im Zapad sada radi. Iako su protivnici režima, to Zapad ne shvaća." Na pitanje o mogućnostima iranskog odgovora, Štambuk napominje da Iran ima jake saveznike u regiji. "Oni imaju svoje proksije koji su još uvijek valjda tu negdje, poput spavača u Iraku ili u Libanonu, u Siriji i u tom arapskom dijelu svijeta. Ne znam u kojem smjeru će to ići. Iran je odlučan da odgovori na ovo, a kako će odgovoriti, kako će onda Amerikanci na to... Dakle, ovo je tuk na utuk, ja tebe, ti mene. Ovdje nema onoga da se prekine ta spirala nasilja", objasnio je.