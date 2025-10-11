Europska država naredila Rusima da napuste državu: Nakon ovog datuma riskiraju deportaciju

Latvija je naredila 841 ruskog državljanina da napusti zemlju do 13. listopada jer nisu uspjeli dokazati znanje latvijskog jezika niti proći obavezne sigurnosne provjere. Nakon ruske potpune invazije na Ukrajinu početkom 2022. godine, Latvija je iste godine izmijenila Zakon o imigraciji, a 2024. dodatno pooštrila pravila, čineći ih strožima za ruske državljane koji žele ostati u baltičkoj zemlji.

Kako piše Politico, prema izmjenama, ruski državljani moraju podnijeti zahtjev za status dugoročnog boravka u EU, dokazati znanje latvijskog jezika na razini A2 te proći sigurnosne i provjere prošlosti do 30. lipnja 2025. kako bi ostali legalno u zemlji. Oko 30.000 ruskih državljana bilo je pogođeno novim pravilima. Dok je većina uspjela ispuniti uvjete, oko 2.600 ih je dobrovoljno napustilo Latviju.

Međutim, 841 ruski državljanin nije na vrijeme podnio tražene dokumente. “Oni su sada obaviješteni da moraju napustiti zemlju do 13. listopada,” rekla je Madara Puķe, voditeljica odnosa s javnošću u Latvijskom uredu za državljanstvo i migracije (OCMA), za Politico. Izgleda da neki nisu bili svjesni promjena. “Samo kada im se prestane isplaćivati mirovina shvate da nešto nije u redu,” rekla je Maira Roze, voditeljica OCMA-e, za latvijsku televiziju u programu “De facto”. “Onda zovu: ‘Zašto mi se ne isplaćuje mirovina?’ Kažemo im: ‘Nemate boravišnu dozvolu.’ Oni pitaju: ‘Gdje je moja dozvola?’ Odgovaramo: ‘Trebali biste se pridržavati zakona.’”

Boravak u Latviji nakon 13. listopada za te osobe postaje “nezakonit”, dodala je Puķe u pisanom odgovoru, naglašavajući da će im pristup socijalnim uslugama biti ukinut. Trajno nepoštivanje pravila bez opravdanog razloga može dovesti do prisilne deportacije od strane Državne granične straže.

U Latviji su u posljednje vrijeme donesene dodatne mjere za jačanje nacionalne sigurnosti zbog rastućih napetosti s Moskvom. U svibnju je ministrica vanjskih poslova Baiba Braže pozvala zemlje EU-a da zaustave izdavanje viza ruskim državljanima zbog sigurnosnih razloga. U lipnju je parlament zabranio ruskim i bjeloruskim državljanima rad u kritičnoj infrastrukturi i kupnju nekretnina u Latviji.