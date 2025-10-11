Stručnjak zbog ruskih prijetnji preporučio ljudima da kupe artikl od cca 1,15 eura: 'Može smanjiti rizik od radijacije'

U svjetlu eskalirajućih napetosti između Rusije i Zapada, britanska kućanstva potiču se na jednostavne, ali učinkovite korake kako bi se zaštitila u slučaju nevjerojatnog, ali zastrašujućeg scenarija nuklearnog napada. Upozorenja iz Kremlja, uključujući prijetnje ključnih saveznika Vladimira Putina, dodatno su pojačala zabrinutost, dok stručnjaci i vlada nude smjernice za pripremu. Nedavne izjave visokih ruskih dužnosnika izazvale su uzbunu u Ujedinjenom Kraljevstvu. Dmitrij Rogozin, ruski senator, upozorio je da bi više od 20 britanskih lokacija moglo biti meta nuklearnih napada. Još uznemirujuće, istaknuti ruski televizijski propagandist Vladimir Solovjov ismijavao je ideju bombardiranja Oxforda i Cambridgea, ciljajući britansku elitu i njihova prestižna sveučilišta. Ove prijetnje, iako se smatraju dijelom ruske propagandne retorike, podsjetile su javnost na ozbiljnost geopolitičkih tenzija, posebice nakon ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine, koja je izazvala strahove od mogućeg Trećeg svjetskog rata. Iako britanska vlada ističe da je rizik od nuklearnog sukoba i dalje vrlo nizak, stručnjaci savjetuju građanima da poduzmu preventivne mjere kako bi bili spremni za najgori scenarij.

Dr. Arnab Basu, izvršni direktor Kromek Grupe i stručnjak za sigurnost, preporučuje korištenje obične trake za brtvljenje prozora i vrata kako bi se spriječio ulazak radioaktivne prašine u domove u slučaju nuklearnog napada. "Za one izvan neposredne zone eksplozije, prioritet je brzo se skloniti, idealno u najsredišnji dio zgrade", izjavio je dr. Basu. "Zatvaranje prozora i vrata trakom može značajno smanjiti rizik od ulaska radioaktivnih čestica", dodao je. Ova traka, dostupna po cijeni od samo jedne funte (cca 1,15 eura) na platformama poput Sheina može se pronaći i u drugim trgovinama, piše Express.

Britanska vlada naglašava da njihov neovisni nuklearni odvraćajući sustav, koji djeluje više od šest desetljeća, ima ključnu ulogu u sprječavanju takvih prijetnji. Prema službenim informacijama na gov.uk, sustav kontinuiranog odvraćanja na moru (CASD) osigurava da barem jedna podmornica naoružana balističkim raketama s nuklearnim bojnim glavama patrolira morima u svakom trenutku, spremna odgovoriti na najekstremnije prijetnje. "Naša temeljna svrha je očuvanje mira, sprječavanje prisile i odvraćanje agresije" stoji u vladinom priopćenju. Iako se prijetnje nuklearnim sukobom čine dalekima, vlada upozorava da neke zemlje, uključujući Rusiju, povećavaju svoje nuklearne kapacitete. Stoga Ujedinjeno Kraljevstvo ostaje predano održavanju svog nuklearnog odvraćanja kako bi zaštitilo sebe i svoje NATO saveznike.

Iako je vjerojatnost nuklearnog napada na Ujedinjeno Kraljevstvo iznimno mala, stručnjaci i vlada potiču građane da poduzmu male, ali važne korake kako bi osigurali svoju sigurnost. Korištenje jeftinih artikala poput trake za brtvljenje, uz svijest o potrebi brzog sklanjanja u sigurno područje, može pružiti dodatni osjećaj sigurnosti u nesigurnim vremenima.

Podsjetimo, Europska unija, pokrenula je inicijativu kojom poziva građane svojih 27 država članica da pripreme setove za preživljavanje za 72 sata u slučaju ekstremnih hitnih situacija, uključujući moguće sukobe. Ova strategija pripravnosti, koju je ove godine predstavila povjerenica EU za upravljanje krizama Hadja Lahbib, dio je šireg plana za jačanje otpornosti Europe na složene i međusobno povezane prijetnje. Prema preporukama, građani bi trebali osigurati zalihe poput flaširane vode, konzervirane hrane, svjetiljki, šibica, energetskih pločica, osobnih dokumenata u vodootpornoj torbici, gotovine, lijekova, švicarskog nožića, igraćih karata i radija na baterije. "Znanje što učiniti u slučaju opasnosti sprečava paniku“, istaknula je Lahbib, podsjećajući na ispražnjene police toaletnog papira tijekom prvih dana pandemije. Inicijativa se temelji na izvješću bivšeg finskog predsjednika Saulija Niinistöa, koji je naglasio potrebu za strateškom pripravnošću. EU također planira stvoriti stratešku rezervu ključnih zaliha, uključujući protupožarne zrakoplove, medicinsku opremu i alate za suzbijanje kemijskih, bioloških, radioloških i nuklearnih opasnosti. Neki europski zakonodavci predlažu slanje priručnika za pripravnost svakom kućanstvu, inspirirani primjerima Njemačke i nordijskih zemalja, koje su distribuirale informativne letke i razvile aplikacije za savjete u kriznim situacijama. "Preporučujemo 72 sata samodostatnosti", poručila je Lahbib, naglašavajući važnost osobne spremnosti za suočavanje s nepredvidivim izazovima.

Lahbib je najavila novu Strategiju EU za pripravnost s desecima akcijskih točaka, uključujući osnivanje centra za koordinaciju kriza i upute svim stanovnicima da spakiraju komplete za hitne slučajeve s dovoljno hrane i potrepština kako bi prebrodili prva tri dana izvanredne situacije. Otkrila je sadržaj vlastite torbe i rekla svakoj zemlji EU da sastavi popis predmeta specifičnih za prijetnje s kojima se suočava njihov dio svijeta. Mora sadržavati fotokopije identifikacijskih dokumenata, gotovinu, radio s baterijama, punjač i bateriju za telefon, svjetiljku, šibice i upaljač u slučaju nestanka struje, pribor za prvu pomoć, vodu, hranu i društvene igre za kratiti vrijeme.

Poljski ministar obrane Władysław Kosiniak Kamysz uvjeravao je da će svako kućanstvo do kraja godine dobiti vodič za preživljavanje. U ožujku je zamjenik ministra unutarnjih poslova Wiesław Leśniakiewicz precizirao da svaki građanin mora biti spreman preživjeti 72 sata bez državne pomoći. U Švedskoj je 18. studenog 2024. ažurirana i kućanstvima distribuirana žuta knjižica pod nazivom 'u slučaju krize ili rata'. U njoj je objašnjeno kako se skloniti tijekom zračnog napada i kako napraviti komplet za preživljavanje. U studenom 2024. finsko Ministarstvo unutarnjih poslova objavilo je novi online vodič za pripremu građana za „incidente i krize“ u slučaju dugotrajnih nestanaka struje, prekida telekomunikacija, velikih vremenskih događaja ili pandemije ili vojnog sukoba. Prema istraživanju provedenom u rujnu, 58% Finaca osiguralo je zalihe za hitne slučajeve kod kuće u slučaju krize. Litva je 2022. godine pokrenula kampanju ''znanje štedi'' kako bi podigla svijest o civilnoj zaštiti i pripremila se za ekstremne situacije. Ministar unutarnjih poslova i hitne službe savjetovali su kako pripremiti torbu za hitne slučajeve i držati je pri ruci. U lipnju 2024. estonska kućanstva primila su vodič za sigurnost u hitnim slučajevima. Ovo je ažuriranje vodiča ''Budite spremni!'' objavljenog 2022. godine. U Latviji je Nacionalna obrambena služba objavila ažuriranu brošuru ''Što učiniti u krizi'' kako bi kućanstva mogla sama upravljati tijekom prva tri dana krize dok čekaju obnovu osnovnih usluga. Francuska vlada je 2023. godine već u jednom vizualnom prikazu prikazala sadržaj ''kompleta za hitne slučajeve'' koji traje 72 sata u slučaju ''velike katastrofe''. No, za razliku od švedskog priručnika, ovaj komplet za preživljavanje bio je prvenstveno namijenjen pripremi građana u slučaju poplava, a ne u slučaju oružanog sukoba, prema nekoliko francuskih medija. Njemačka savezna vlada je 2021. godine objavila i sadržaj kompleta za preživljavanje nakon smrtonosnih poplava i pandemije COVID-19. U Belgiji Nacionalni krizni centar savjetuje stanovnicima da nabave komplete za preživljavanje i registriraju se na stranici BeAlert kako bi primali upozorenja.