Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 88
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SANKCIJE SRBIJI
#HALID BEŠLIĆ
#PLANINARI
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Tomislav Krasnec
Autor
Tomislav Krasnec

'Treba hrabrosti da se ustane protiv tehnoloških divova'. Dobar je austrijski primjer obrane medijske industrije od Big Techa

storyeditor/2025-10-09/orf.png
11.10.2025. u 12:13

Algoritmi i umjetna inteligencija nemaju društvenu odgovornost

Vodeći austrijski medijski izdavači objavili su prije dva tjedna zajedničku izjavu koja je važna i izvan granica Austrije, i to ne kažemo samo zbog toga što su i ove novine, Večernji list, u vlasništvu austrijske izdavačke kuće Styria. Tema koju dotiče taj potez austrijskih izdavača medija goruća je tema u svakoj državi Europske unije, pa i u Hrvatskoj, govorilo se o tome ili ne, postojala ili ne postojala takva suradnja hrvatskih medijskih izdavača. Tema se tiče opstanka kvalitetnih nacionalnih i lokalnih medija koji su važni za demokraciju i napredak društva u cjelini, ali koji su pod udarom sve nezainteresiranije javnosti s jedne i sve agresivnijih velikih internetskih platformi s druge strane.

Ključne riječi
MEDIJI izdavači Europska unija tehnološki divovi Austrija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još