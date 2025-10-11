'Treba hrabrosti da se ustane protiv tehnoloških divova'. Dobar je austrijski primjer obrane medijske industrije od Big Techa

Vodeći austrijski medijski izdavači objavili su prije dva tjedna zajedničku izjavu koja je važna i izvan granica Austrije, i to ne kažemo samo zbog toga što su i ove novine, Večernji list, u vlasništvu austrijske izdavačke kuće Styria. Tema koju dotiče taj potez austrijskih izdavača medija goruća je tema u svakoj državi Europske unije, pa i u Hrvatskoj, govorilo se o tome ili ne, postojala ili ne postojala takva suradnja hrvatskih medijskih izdavača. Tema se tiče opstanka kvalitetnih nacionalnih i lokalnih medija koji su važni za demokraciju i napredak društva u cjelini, ali koji su pod udarom sve nezainteresiranije javnosti s jedne i sve agresivnijih velikih internetskih platformi s druge strane.