Europa se suočava sa stambenom krizom. Vrijeme je da se za nju pronađe europsko rješenje i pritom zaštiti naša demokracija

Kad govorimo o stambenoj krizi u Europi, o čemu je zapravo riječ? S jedne strane, radi se o materijalnoj krizi: od 2010. do 2023. troškovi izgradnje novih stambenih zgrada u EU-u povećali su se za 52 %.

S druge se strane radi o tržišnoj krizi povezanoj s ponudom i potražnjom: zadnjih je pet godina u EU-u izdano 20 % manje građevinskih dozvola, a cijene stambenih objekata u proteklom su desetljeću porasle za više od 20 %.

Na najdubljoj se razini, međutim, radi o moralnoj krizi povezanoj s ljudskim dostojanstvom i vrijednostima: ona posebno pogađa mlade kojima se teško osamostaliti, zaposlene koji nemaju nikakvu sigurnost i ranjive osobe koje nemaju dom. U svakom slučaju, radi se o krizi koju si Europa jednostavno ne može priuštiti.

To je jedan od najvećih problema s kojima se suočavaju današnje generacije i pravi test naše demokracije. EU može na pragmatičan način pridonijeti poboljšanju situacije. U sljedećim mjesecima predstavit ću Europski plan za priuštivo stanovanje, u kojem će se utvrditi praktični koraci koje možemo zajedno poduzeti kako bi si svi priuštiti održiv i pristojan dom.

Prije svega cilj nam je pokrenuti novi val ulaganja. Planiramo uložiti više sredstava iz proračuna EU-a i preispitati pravila o državnim potporama kako bi zemlje, gradovi i regije mogli dodjeljivati više javnih sredstava za socijalno i priuštivo stanovanje.

Naravno, vrlo su važna i privatna ulaganja pa moramo osigurati da se za njih ostvaruju stabilni povrati i pritom štite prava naših građana. Stoga ćemo početi primjenjivati nove, alternativne modele financiranja i istodobno se suprotstaviti financijalizaciji stambenog fonda. Paneuropska platforma za ulaganja, na kojoj radimo s Europskom investicijskom bankom i drugim financijskim institucijama, važan je prvi korak u tom smjeru. Naš će plan uključivati i mjere za smanjenje birokracije: vrijeme je da se uklone sve prepreke koje nepotrebno usporavaju planiranje, izdavanje dozvola i javnu nabavu.

Potrebno je ukloniti i nepotrebne prepreke među državama članicama. U Europi se proizvodi više od 18 tisuća tona cementa na sat. Svake se godine proizvede oko 170 milijuna kubičnih metara drva za gradnju. U građevinskom sektoru zaposleno je više od 27 milijuna radnika – stolara, zidara, inženjera, električara i drugih. Potpunom realizacijom našeg jedinstvenog tržišta možemo mobilizirati te resurse i iskoristiti njihov puni potencijal u cijeloj Europi.

Osim toga, u našem će planu biti navedeni konkretni koraci za potporu gradovima i regijama koje su pod posebnim pritiskom, uključujući nove propise o kratkoročnom najmu. To je složeno pitanje. Iznajmljivanje sekundarne nekretnine ili sobe u obiteljskoj kući donosi dodatne prihode kućanstvima. Međutim, ne smijemo dopustiti da zloupotreba te mogućnosti istisne lokalno stanovništvo iz njihovih četvrti. Uspostavit ćemo odgovarajuću ravnotežu primjenom čvrstog, ali pravednog pristupa.

Nećemo zaboraviti ni one koji su najviše pogođeni ovom krizom, primjerice naše mlade, posebno studente, i osobe bez doma. Predložit ćemo konkretne i ambiciozne mjere koje će osigurati da stanovanje ne bude povlastica za malobrojne, već temeljno pravo za svakoga.

Na primjer, u nekim europskim gradovima beskućništvo je uspješno smanjeno provedbom pragmatičnih koraka koje je moguće replicirati. Naš će plan omogućiti širu i lakšu razmjenu primjera dobre prakse kako bi se takva rješenja razmjenjivala i prilagođavala svakom gradu u Europi.

To su samo neki od elemenata našeg plana, za koji se nadam da će postati temelj nove budućnosti stanovanja u Europi. Izgradnja te budućnosti neće biti jednostavna i zato na tome moramo raditi zajedno. Stambena kriza dovodi u pitanje same temelje Europe – naše vrijednosti, naše društvo i našu demokraciju i zato joj se moramo suprotstaviti zajednički, na europskoj razini.