Željeznička pruga se izmješta iz Bibinja. Tunel ide kroz brdo Križ, a mjesto konačno postaje jedna cjelina

Je li dugo iščekivani projekt izgradnje željezničke obilaznice naselja Bibinje samo novo obećanje i da li je najava projekta čijom će se realizacijom omogućiti konačno uklanjanje postojeće pruge iz Bibinja slučajno aktualizirana baš sada? I to netom nakon bure zbog plana tvrtke Delta Terminali generala Ivana Čermaka i odluke da se spremnici u luci Gaženica rabe za skladištenje dizelskog goriva? Preko 2000 potpisanih Bibinjaca na peticiju protiv prenamjene rezervoara za biljna ulja u spremnike za dizel, definitivno otvaraju mogućnost velikog prosvjeda, pa i političkog potresa, no ovaj put se ipak otišlo korak dalje od obećanja. Pruga je izgrađena 1967. godine kao dio šireg projekta povezivanja Knina, Zadra…

- U to vrijeme, željeznica se smatrala simbolom napretka i ključnim faktorom za razvoj industrije poput luke Gaženica. Nažalost, prilikom planiranja trase odabran je put koji doslovno siječe Bibinje na dva dijela, prolazeći kroz samo srce naselja, tik uz obiteljske kuće i more - ističe načelnik općine Bibinje Šime Sekula pa nastavlja:

- Teretni vlakovi, koji su nekada bili vrlo česti, stvaraju veliku buku i vibracije koje oštećuju statiku starijih kuća. Mjesto je podijeljeno na gornji i donji dio, a komunikacija između tih dijelova otežana je jer postoje samo određeni prijelazi. Djeca koja idu u školu ili mještani koji idu prema obali svakodnevno moraju prelaziti tračnice - istakao je Sekula i navodi da je tijekom desetljeća zabilježen niz nesreća s fatalnim posljedicama i da su žrtve najčešće bili pješaci koji su prelazili prugu na neoznačenim mjestima, te vozači. Svi prosvjedi Bibinjaca su do danas bili uzaludni, a načelnik ističe da pruga stvara fizičku prepreku između smještajnih kapaciteta i plaža, što otežava i kretanje turista.

- Dobra vijest je da se o izmještanju pruge više ne govori samo kao o želji, već kao o konkretnom projektu. ​Predviđeno je izmještanje pruge iz centra Bibinja kroz izgradnju tunela kroz brdo Križ. Time bi se željeznički promet preusmjerio izvan naseljenog mjesta izravno prema luci Gaženica. ​To bi oslobodilo ogroman prostor u centru Bibinja za šetnice, parkove ili ceste, te konačno spojilo mjesto u jednu cjelinu - ističe Sekula.

Zadarski župan Josip Bilaver tvrdi da je nakon prihvaćene studije utjecaja na okoliš za projekt, idući korak ishođenje lokacijske dozvole, te potom javni natječaj i odabir projektanta i izvođača. - Trasa postojeće pruge koja prolazi kroz naselje Bibinje neprikladna je iz aspekta sigurnosti, razvoja naselja. Predmetni zahvat uključuje izmještanje pruge i teretnog kolodvora iz naselja Bibinje, odnosno izgradnju nove željezničke zaobilaznice naselja Bibinje ukupne duljine oko 6,71 km koja s obzirom na vrlo zahtjevnu konfiguraciju terena u zaleđu naselja Bibinje, jednim dijelom, odnosno u duljini od oko 3,0 km prolazi tunelom 'Bibinje', izgradnju novog teretnog kolodvora 'Gaženica', ranžirnog parka te rekonstrukciju i izgradnju lučkih kolosijeka. Sveukupna duljina zahvata iznosi oko 7,8 km - ističe župan Bilaver i dodaje sa sve uključuje i demontažu postojećeg dijela željezničke pruge M606 Knin – Zadar. Na upit kada se može očekivati dovršetak projekta i što on znači za mještane Bibinja odgovara kako nakon izdavanja lokacijske dozvole i raspisivanja javne nabave po modelu ˝design and build˝ se može razgovarati o rokovima.

- Važno je naglasiti kako Zadarska županija nije investitor, već je nositelj projekta HŽ Infrastruktura. Upravo su oni nadležni za dinamiku radova, rokove i tehničku provedbu. Ovaj projekt je jako važan za naše građane, posebno za mještane Bibinja.

- Pruga je trasirana kroz samo naselje Bibinje, što je s godinama postalo jedno od ključnih infrastrukturnih ograničenja mjesta. Kako se Bibinje razvijalo kao turistička i obiteljska destinacija, željeznička infrastruktura koja presijeca naselje počela je predstavljati ozbiljan prostorni i sigurnosni problem. Fizička podjela mjesta, buka, vibracije i cestovno-željeznički prijelazi utjecali su na kvalitetu života mještana, ali i na percepciju mjesta kao mirne turističke destinacije. Nažalost, kroz desetljeća su zabilježene i prometne nesreće na prijelazima, uključujući i teške posljedice. Upravo zato tema izmještanja pruge iz naselja ima snažnu emotivnu i sigurnosnu dimenziju za Bibinje - kaže župan i na primjedbu da je projekt obećavan davno u Bibinjama još od bivšeg premijera Sanadera, ističe da s obzirom na godine čekanja i razvoja same ideje, može reći kako su Bibinjci s pravom skeptični oko realizacije ovog projekta i da je razumljivo da nakon dugog niza godina obećanja žele konkretne pomake, a ne samo najave.

- Sada im slobodno možemo naglasiti da ne slušaju lažne vijesti i lažne proroke. Pruga se izmješta iz naselja. Taj se proces više ne može zaustaviti. Razumijem da su ljudi umorni od čekanja, ali, kao i kod svake veće investicije, najteži su zadnji mjeseci prije realizacije. Treba još samo malo strpljenja. Projekt je započeo 2010. godine za vrijeme tadašnjeg ministra prometa Božidara Kalmete, ali je zaustavljen promjenom vlasti. Dolaskom SDP-a i tadašnjeg ministra Siniše Hajdaša Dončića koji nije imao sluha za mještane Bibinja. Povratkom HDZ- a na vlast osobno sam sudjelovao u izradi Studije izvodljivosti i Studije procjene utjecaja na okoliš. Danas se nalazimo u fazi ishođenja lokacijske dozvole…Naravno, dinamika radova i rokovi ovise o izvođaču, no projekt je ušao u fazu u kojoj više nije na razini ideje, već konkretne provedbe - zaključuje Bilaver.