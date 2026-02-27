Ne smiju iz mora, ali ih izlovljavaju jer su skupocjene delikatese na crnom tržištu Mediterana, Azije...

Zbog ulova 3222 ježinca dvojica Zadrana su uhićena, a ježinci “su (s)pušteni na slobodu. Vraćeni su u more. Krim obrada zbog izlova ježinaca pronađenih prekjučer u sedam kanti najava je i kaznene prijave, pa novčane sankcije, a u najgoroj situaciji po njih dvojicu i kazna zakona do tri godine. Isplati li se riskirati, bez savjesti i uništavati morsko dno, trpove i periske, pa i zvijezdače?

Zarada je dakako u pitanju jer izlov trpova i ježinaca u Jadranu najčešće se događa zbog velike potražnje na inozemnim tržištima, najviše, kako nam kažu izvori u drugim dijelovima Mediterana, u Italiji napose i u istočnoj Aziji gdje se trpovi koriste kao delikatesa, a čak navodno i u tradicionalnoj medicini. Obični trp postaje sušeni trp, ježinci delicija na “pijatu”, morska zvijezda, periska suvenir…Vade se ilegalno jer na crnom tržištu navodno dosežu cijenu i od 100 i više eura po kilogramu i to posebno sušeni trpovi. Po komadu je trp navodno par eura, a jedan ježinac tek nešto jeftiniji. Iako takav ilegalni izlov devastira morsko dno, dakako narušava ravnotežu ekosustava jer trpovi čiste sediment, a ježinci reguliraju alge, a što pak ugrožava riblji fond, zbog profita mnogi se i dalje upuštaju kršenje zakona i to unatoč visokim prekršajnim kaznama, oduzimanju opreme, pa čak i plovila, kao i unatoč zaprijećenim zatvorskim kaznama predviđenim za slučajeve kada se radi o zaštićenim vrstama ili o sustavnom izlovu.

Večernji list je od zadarske policije dobio podatke o više takvih ulova, prvo zaštićenih vrsta, pa onda i onih koji su ih ulovili odnosno izvadili iz mora. - Policija je 25. veljače oko 12.30 sati, nakon zaprimljene dojave na području Puntamike u Zadru zatekla dvojicu muškaraca koji su protivno propisima obavljali izlov jedinki morskih ježinaca iz mora.Daljnjim policijskim postupanjem pronađeno je 7 plastičnih posuda u kojima se nalazilo ukupno 3 222 komada strogo zaštićenih morskih organizama - ježinaca - najnoviji je primjer i povod teksta, a evo što se dogodilo prošlog ljeta kod Pašmana﻿. - U uvali Ždrelac, policijski službenici Postaje pomorske i aerodromske policije Zadar su postupali po zaprimljenoj dojavi te zatekli plovilo na kojem su uočili tri jedinke strogo zaštićene školjke periske. Daljnjim postupanjem utvrđeno je da plovilom upravljao 55-godišnji hrvatski državljanin koji je prethodno iz mora izvadio jedinke plemenitih periski.

Muškarac je uhićen i doveden u prostorije policije gdje je nad njim provedeno kriminalističko istraživanje. Pronađene školjke su mu oduzete. Protiv muškarca slijedi kaznena prijava zbog sumnje da je počinio kazneno djelo Uništavanje zaštićenih dijelova prirode, iz domene kaznenih djela protiv okoliša.

Policija podsjeća građane i turiste da je periska (pinna nobilis) strogo zaštićena školjka te je njeno vađenje i posjedovanje zabranjeno. Plemenita periska (Pinna nobilis) je strogo zaštićena vrsta u Hrvatskoj sukladno Zakonu o zaštiti prirode i Pravilniku o strogo zaštićenim vrstama što uključuje zaštitu vrste i njenih staništa, te je zabranjeno namjerno hvatanje ili ubijanje, uznemiravanje, uništavanje, oštećivanje ili uklanjanje njihovih razvojnih oblika, oštećivanje ili uništavanje područja njihova razmnožavanja ili odmaranja, držanje, prijevoz, prodaja, razmjena te nuđenje na prodaju ili razmjenu živih ili mrtvih jedinki - policijski je opus događaja, ali i informacije građanima koje je dostavila glasnogovornica PU Zadarske Ivana Grbin, te podsjetila i na neke slucajeve izlova trpova u posljednjih nekoliko godina na zadarskom području.

Tako su nad 41-godišnjim hrvatskim državljaninom, kojeg se sumnjiči za kazneno djelo „Uništavanje zaštićenih dijelova prirode proveli istragu jer 18.veljače 2023.godine oko 17,00 sati u Pašmanskom kanalu obavljao gospodarski ribolov bez potrebnih dozvola, a pronađene su mu tri plastične kutije u kojima se nalazilo ukupno 1590 komada strogo zaštićenih morskih organizama- ježinaca, te ronilačka oprema koja je oduzeta kao i ulov. I u akvatoriju Privlake je bio slučaj izlova trpova od strane 78-godišnjaka koji je protivno propisima, sa plovila uporabom grablji, iz mora sakupljao zaštićene morske organizme – trpove, a na brodu je pronađeno 39 trpova koji su mu oduzeti te su vraćeni u more. Isto tako, privremeno su mu oduzete i grablje.

Da se krivolovce ne lovi samo na noru i uz more potvrđuje i slučaj uhićenja 61-godišnjaka koji se sumnjičio za kazneno djelo protiv okoliša. Naime, njega je, kako navodi policija, u Rovanjskoj, prilikom kontrole prometa zaustavila policija i u automobilu pronašla osam plastičnih posuda u kojima se nalazilo oko 148 kilograma morskih trpova.

- Zbog sumnje u nepropisnu trgovinu zaštićene vrste životinja, 61-godišnjak je uhićen te doveden u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje. - Pronađeni trpovi su mu oduzeti te su zbrinuti u dogovoru s nadležnim ribarskim inspektorom, a protiv njega podnesena je kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Zadru, zbog sumnje da je počinio kazneno djelo „Trgovanje divljim vrstama“. Naposljetku krivolovce je policija jednom i zatekla kako s brodice iznose 12 plastičnih kanti s morskim trpovima koje su stavljali u vozilo nakon što je dvojac istog dana, nešto ranije kod otočića Sikavac u akvatoriju Ljubačkog zaljeva, koristeći se ronilačkom opremom, iz mora izlovili ukupno 202 kilograma morskih trpova odnosno sakupljali ih za vrijeme dok je na snazi lovostaj/zabrana izlova te vrste morskih organizama sukladno Pravilniku o lovostaju trpova. Koliko su na kraju svi oni kažnjeni nismo uspjeli doznati, ali kazne su paprene od više tisuća eura za pojedince, pa do više desetaka tisuća eura za pravne osobe. Sve dakako ovisi o šteti, količini, ponavljanju djela ili dokazanoj namjeri preprodaje, a što sve može rezultirati i višegodišnjom kaznom zatvora kad lovac na zaštićene morske vrste postane policijska lovina.