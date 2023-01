Pet koraka za lakšu prilagodbu na eure: U kupnju sa šalabahterom ili aplikacijama na mobitelu

Teški uzdasi, još teži novčanici prepuni kovanica i redovi na blagajnama i u bankama slika su prvih dana nove 2023. godine, u kojoj je Hrvatska postala članica europodručja prihvativši novu valutu. Međutim, od kune se ne opraštamo još deset dana jer do 14. siječnja u ponoć obje valute vrijede. Zbunjuje to i prodavače i kupce koji više nisu sigurni koliko su potrošili, a koliko i koje valute jedni drugima dali. Cijelu gužvu prepoznali su i prevaranti pa su već počele kružiti i lažne novčanice, a unatoč najavama da se to neće dogoditi, na brojnim mjestima došlo je neopravdanog zaokruživanja. Kako bi cijeli proces usvajanja nove valute bio što bezbolniji, poučeni iskustvima izdvojili smo pet koraka koji će prilagodbu učiniti jednostavnijom.