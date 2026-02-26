Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 3
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT U UKRAJINI
#MEKSIKO
#IRAN
#LIGA PRVAKA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
UŽIVO
Večernji list PREMIUM donosi vam sve što vrijedi, na jednom mjestu - od sada BEZ reklama za pretplatnike
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PROMETNA NESREĆA

Automobil naletio na dijete u Rugvici

hitna pomoć
Duško Marušić/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
26.02.2026.
u 22:37

Policija je izašla na mjesto događaja, a očevid prometne nesreće je u tijeku

Dijete je ozlijeđeno u prometnoj nesreći koja se dogodila u četvrtak oko 19 sati na pješačkom prijelazu u Oborovskoj ulici u Oborovu, nakon što je na njega naletio osobni automobil. Prema informacijama Policijske uprave zagrebačke, dijete je pritom zadobilo lakše ozljede te mu je liječnička pomoć pružena u Domu zdravlja. Kako se neslužbeno doznaje, ozljede nisu teže prirode pa se očekuje brz oporavak, pišu 24sata.

Policija je izašla na mjesto događaja, a očevid prometne nesreće je u tijeku. Više informacija o okolnostima nesreće bit će poznato po njegovu završetku.
Ključne riječi
pješački prijelaz ozlijede dijete prometna nesreća

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!