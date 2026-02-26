Automobil naletio na dijete u Rugvici

Dijete je ozlijeđeno u prometnoj nesreći koja se dogodila u četvrtak oko 19 sati na pješačkom prijelazu u Oborovskoj ulici u Oborovu, nakon što je na njega naletio osobni automobil. Prema informacijama Policijske uprave zagrebačke, dijete je pritom zadobilo lakše ozljede te mu je liječnička pomoć pružena u Domu zdravlja. Kako se neslužbeno doznaje, ozljede nisu teže prirode pa se očekuje brz oporavak, pišu 24sata.

Policija je izašla na mjesto događaja, a očevid prometne nesreće je u tijeku. Više informacija o okolnostima nesreće bit će poznato po njegovu završetku.