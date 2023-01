HNB savjetovao kako u četiri koraka saznati imate li lažne eure i što učiniti ako ih otkrijete

S uvođenjem eura došlo je i do pojave lažnih novčanica i kovanica. Jedan od zadnjih primjera je kupovina lažnom novčanicom u prodavaonici na području Općine Nova Kapela gdje je nepoznata osoba koristila filmski rekvizit od 10 eura. No, lažnih novčanica u optjecaju je bilo i prije 1. siječnja. U prosincu 2022. godine na području Slavonskog Broda evidentiran je slučaj plaćanja usluge prijevoza taksijem filmskim rekvizitom – novčanicom od 50 eura. Policija je pozvala na oprez. "Novčanice koje su počinitelji koristili kao sredstvo plaćanja u spomenutim slučajevima su filmski rekviziti na kojima je ispisano: „Souvenir production“, odnosno „This is not legal it is to be used for motion props“. U slučaju sumnje u originalnost potrebno je odmah pozvati policiju", poručili su iz policije.

U optjecaju su dvije serije novčanica eura. Prva serija sastoji se od sedam apoena (5, 10, 20, 50, 100, 200 i 500 eura), a druga, koja se još naziva i serija Europa, ima iste apoene, osim apoena od 500 eura. Taj se apoen više ne tiska, no i dalje se može upotrebljavati kao sredstvo plaćanja. Zajedničke značajke obje serije novčanica eura jesu: naziv valute ispisan različitim pismima; na licu novčanice otisnuti su inicijali naziva Europske središnje banke; ondje se nalazi i potpis predsjednika ECB-a; svaka novčanica ima serijski broj.

Autentične je novčanice lako prepoznati ako znamo provjeriti zaštitna obilježja koja se nalaze na novčanicama. Velike razlike u veličini, boji ili osnovnim motivima između autentičnih i krivotvorenih novčanica iznimno su rijetke. Stoga je potrebno provjeriti nekoliko zaštitnih obilježja, napominje HNB. Upute za lakšu provjeru autentičnosti objavljene su na stranicama HNB-a.

Da biste napravili tu jednostavnu provjeru, potrebno je slijediti nekoliko uputa HNB-a. Autentičnost novčanica provjerava se s pomoću osjetila opipa, vida i sluha pri dodirivanju, gledanju i nakretanju novčanica. Osjetite papir i reljefnost novčanice. Pogledajte novčanicu prema svjetlu i provjerite ima li vodeni znak i zaštitnu nit, prozirnu brojku i prozor s portretom. Nakrenite novčanicu i provjerite hologram; brojku koja mijenja boju; sjajnu traku i prozor s portretom. Na novčanicama postoji i mikropismo koje se provjerava korištenjem povećala. Dodatna svojstva moguće je provjeriti korištenjem UV lampe.

OSJETI! S pomoću osjetila dodira utvrđuje se kakvoća papira (šuškavost, elastičnost) i reljefnost otiska na novčanicama. Obilježja su stopostotnoga pamučnog papira mnogo veća izdržljivost i otpornost na savijanje i habanje od onih koje ima običan komercijalni papir.

POGLEDAJ! Podrazumijeva uporabu osjetila vida kako bi se pogledom kroz novčanicu prema svjetlu provjerili vodeni znak, zaštitna nit i prozirni registar.

NAKRENI! Laganim nakretanjem novčanice provjeravaju se izmjena motiva na srebrnastoj traci i zaštitna obilježja otisnuta prelijevajućom ili optički promjenjivom bojom, primjerice smaragdne brojke na euronovčanicama .

PROVJERI! Uključuje detaljnu provjeru zaštitnih obilježja uz uporabu pomagala (ultraljubičasta svjetiljka, povećala, infracrvena kamera i dr.).

Foto: HNB

Ako niste sigurni, usporedite sumnjivu novčanicu s novčanicom istog apoena za koju znate da je autentična. Ako ste i dalje u nedoumici HNB savjetuje da zamolite zaposlenika banke ili financijske institucije da provjeri je li novčanica autentična ili proslijedite sumnjivu novčanicu uz Zahtjev za tehničku analizu u Hrvatsku narodnu banku na analizu.

Videoanimacije

Hrvatska narodna banka izdala je seriju edukacijskih materijala o zaštitnim obilježjima novčanica kuna. Za svaki apoen novčanice kune snimljena je videoanimacija u kojoj je detaljno opisan postupak provjere autentičnosti. Edukacijske videoanimacije mogu se naći na YouTube kanalu Hrvatske narodne banke.

Detaljan opis postupaka provjere zaštitnih obilježja euronovčanica dostupan je na edukativnoj internetskoj stranici Hrvatske narodne banke i internetskoj stranici Europske središnje banke.

Kako provjeriti imate li autentičnu kovanicu?

Autentičnu kovanicu lako je prepoznati ako znamo provjeriti zaštitna obilježja koja se nalaze na kovanicama. Velike su razlike u veličini, težini ili osnovnim motivima između autentičnih i krivotvorenih kovanica rijetke. Stoga je potrebno provjeriti nekoliko zaštitnih obilježja na kovanicama. Autentičnost kovanog novca provjerava se s pomoću povećala.

MOTIVI – provjeri jasnoću i izražajnost detalja na motivima

RELJEF – provjeri oštrinu rubova reljefa i natpisa

VIJENAC – provjeri izgled zubaca na vijencu

Ako niste sigurni, usporedite sumnjiv kovani novac s kovanim novcem istog apoena za koji znate da je autentičan.

Foto: HNB

Što učiniti s gotovim novcem za koji postoji sumnja da je krivotvoren?

Sumnjiv gotov novac odmah treba predati u najbližu policijsku postaju. Sve novčanice i kovani novac za koje se sumnja da su krivotvoreni policijski službenici prosljeđuju na tehničku analizu u Hrvatsku narodnu banku.

Upotreba krivotvorenog novca jednako je nezakonita i kažnjiva kao i izrada krivotvorenog novca. Krivotvoreni novac ne može se zamijeniti za originalni novac.

Obveznici Odluke o kontroli provjere autentičnosti i prikladnosti gotovog novca eura, Odluke o postupanju sa sumnjivim stranim gotovim novcem i Odluke o zamjeni gotovog novca kune u povlačenju dužni su provesti provjeru autentičnosti svakog primjerka primljenoga gotovog novca.

Ako se pri provjeri autentičnosti utvrdi da je gotov novac sumnjiv, mora biti odmah dostavljen u Hrvatsku narodnu banku, zajedno s popunjenim Zahtjevom za tehničku analizu, piše HNB.