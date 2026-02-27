Naši Portali
U GOSPODARSKOM POSLOVANJU

USKOK podigao optužnicu protiv tri osobe zbog davanja i primanja mita

Zagreb: Krenulo ispitavnje 14 uhićenih u akciji USKOK-a
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
1/2
VL
Autor
Vecernji.hr
27.02.2026.
u 09:18

Optužnica se odnosi na odvjetnika Antu Glamuzinu te poduzetnika Željka Borisa Hubera

USKOK je, nakon provedene istrage koja je pokrenuta 24. listopada 2025., pred Županijskim sudom u Zagrebu podigao optužnicu protiv trojice hrvatskih državljana (1990., 1974., 1970.) zbog počinjenja kaznenih djela davanja mita u gospodarskom poslovanju i primanja mita u gospodarskom poslovanju. Optužnica se odnosi na odvjetnika Antu Glamuzinu te poduzetnika Željka Borisa Hubera.

Optužnicom se II. okr. – odvjetniku i opunomoćeniku jednog trgovačkog društva (dalje: TD) stavlja na teret da je, u razdoblju od početka svibnja do kraja lipnja 2023. godine u Zagrebu, nakon što su on i I. okr. – direktor TD-a zatražili i uspostavili pregovore sa zaposlenicima drugog trgovačkog društva u cilju ishođenja zajma u iznosu od oko 3.000.000,00 eura za potrebe poslovanja TD-a i s njime povezanih društava, predočio I. okr. kako za 60.000,00 eura može ishoditi uredno odobrenje traženog zajma na što je I. okr. pristao te je II. okr. predao navedeni iznos. Nakon toga je II. okr., znajući da III. okr. na temelju svojih poznanstava kod djelatnika društva koje daje zajam može ishoditi odobrenje isplate zajma uz novčanu nagradu, dogovorio s III. okr. da će to učiniti. U tu je svrhu III. okr. zatražio i primio 30.000,00 eura za plaćanje djelatnika za ishođenje zajma. Nakon što je TD s drugim društvom sklopilo ugovor o zajmu te je 14. lipnja 2023. isplaćen zajam od 2.400.000,00 eura, II. i III. okr. su u svoju korist zadržali iznos od po 30.000,00 eura svaki, izvijestio je USKOK.
Ključne riječi
optužnica Željko Boris Huber ante glamuzina USKOK

