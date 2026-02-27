VIDEO Trenutak kada je sukob eskalirao: Pakistan objavio snimku udara na Kabul

Pakistanska vlada u petak je proglasila "otvoreni rat" protiv talibana nakon što je prethodnog dana pokrenuta afganistanska ofenziva na njihovoj granici, što je potaknulo Islamabad da bombardira Kabul u znak odmazde. Pakistan je tijekom noći napao nekoliko afganistanskih lokacija, uključujući velike gradove Kabul i Kandahar, što je bio primjeren odgovor, prema riječima pakistanskog ministra unutarnjih poslova Mohsina Naqvija, na afganistanski napad prethodnog dana. "Naše strpljenje je isteklo. Sada je otvoreni rat između nas i vas", izjavio je pakistanski ministar obrane Khawaja Asif. "Naše trupe imaju sve potrebne sposobnosti da unište sve agresivne ambicije susjednog Afganistana". Pakistanska vojska objavila je snimku koja prikazuje, kako tvrdi, napad u Kabulu.

Novinari AFP-a u Kabulu rano u petak čuli su nekoliko glasnih eksplozija i preleti borbenih zrakoplova, kao i u Kandaharu, u južnom Afganistanu, gdje prebiva vrhovni vođa talibana, Hibatullah Akhundzada. Odnosi između Pakistana, nuklearne sile, i Afganistana, kojim talibani vladaju od 2021. godine, naglo su se pogoršali posljednjih mjeseci. Kopneni prijelazi uglavnom su zatvoreni od prethodnih sukoba u listopadu u kojima je s obje strane poginulo više od 70 ljudi.

U četvrtak je afganistanska vojska najavila masovne napade na granici kao odmazdu za pakistanske zračne napade prošlog vikenda, kada je Islamabad priznao da je ciljao terorističke kampove i ubio više od 80 ljudi. Kao odgovor, glasnogovornik talibana Zabihullah Mujahid tvrdio je da su afganistanske snage u četvrtak zauzele 15 pakistanskih ispostava i ubile "desetke" vojnika. Talibanska vlada potvrdila je pakistanske zračne napade u petak, koji, prema Mujahidu, nisu uzrokovali žrtve.

Afganistansko ministarstvo obrane izvijestilo je da je osam njihovih vojnika ubijeno tijekom četvrtkašnje kopnene ofenzive, pokrenute iz afganistanskih pokrajina Nangarhar i Kunar. Dugogodišnji saveznici, Pakistan i Afganistan, sporadično se sukobljavaju otkako su talibanski vođe preuzeli kontrolu nad Kabulom u kolovozu 2021. Islamabad optužuje afganistanske vlasti da skrivaju naoružane militante koji pokreću napade na pakistanski teritorij. Kabul to poriče. Od listopada, kopneni prijelazi između dviju zemalja otvoreni su samo Afganistancima koji se iz Pakistana žele vratiti u svoju zemlju.