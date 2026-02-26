Medikol: Javno privatno partnerstvo u PET/CT pretragama duplo povoljnije za državu

Iz Medikola su u četvrtak poručili kako je javno privatno partnerstvo u PET/CT pretragama duplo povoljnije za državu, reagirajući time na tvrdnju Ivane Kekin (Možemo!) kako je slučaj dugogodišnjih ugovora države s tom privatnom poliklinikom 'najveća pljačka u hrvatskom zdravstvu'. Iz Medikola u priopćenju ističu kako je niz netočnih tvrdnji izrečeno u javnom prostoru, te se 'plasiraju navodne brojke, vezano uz vrijednosti ugovora s HZZO-om i uloženim sredstvima koje uopće nisu provjerene ni s kim pa ni s Medikolom'.

Teza da bi nabavka triju PET/CT uređaja u javnom sustavu koštala samo 9 milijuna eura je netočna. Ono što se namjerno prešućuje je da je sam uređaj tek dio troška za sveobuhvatno pružanje usluge te da sama kupovina uređaja nije jamac isporuke ove vrlo kompleksne zdravstvene pretrage, navodi Medikol.

Usporedbe radi, u slučaju javne nabave triju PET/CT uređaja, u periodu od tri godine, prema sadašnjim tržišnim cijenama troškovi bi bili sljedeći: kupnja uređaja i prilagodba prostora 13,5 milijuna eura, ugovorene usluge s HZZO-om 43 milijuna eura, kupnja radiofarmaka, održavanje i troškovi prostora, uređaja i zdravstvenih djelatnika te troškovi osiguranja oko 28 milijuna eura, što je ukupno 84,4 milijuna eura.

U slučaju javno-privatnog partnerstva u istom periodu, HZZO plaća isključivo izvršenu zdravstvenu uslugu u iznosu od 43 milijuna eura, dok su svi ostali troškovi poslovanja obveza privatnog partnera. Država tako za isti broj pretraga u tri godine štedi 41 milijun eura. S obzirom na kontinuirano opterećenje zdravstvenog sustava, javno-privatno partnerstvo predstavlja racionalno rješenje dostupno pacijentima, s udjelom od 1,9 posto u ukupnom godišnjem budžetu HZZO-a.

U kontekstu, opet netočnih, tvrdnji o navodnom monopolu, Poliklinika Medikol je kao ugovorni partner odabirana putem javnih natječaja, pri čemu su svi uvjeti natječaja, rezultati i financijski detalji ugovora javno dostupni na stranicama HZZO-a. Netočne su insinuacije da je riječ o ikakvom ''monopolskom ugovoru'', budući da Medikol niti je mogao utjecati na financijske uvjete suradnje niti na definiranu količinu isporučene usluge - to je sve jednostrano definirano od HZZO-a. Osim toga, Poliklinika Medikol svih ovih godina nije niti može indicirati bilo kojem pacijentu pretragu PET/CT na račun HZZO-a jer je to isključivo u nadležnosti specijalista u javnim bolnicama i ugovornim ustanovama HZZO-a.

Dodatno, u Hrvatskoj imamo 8 PET/CT uređaja od kojih su 4 u vlasništvu Poliklinike Medikol, 1 SB Radiochirugija, 1 UPMC Zabok, a 1 KBC Zagreb i 1 KBC Osijek. S obzirom na to da je europski prosjek jedan PET/CT uređaj na milijun stanovnika, Hrvatskoj bi bila dovoljna samo četiri uređaja, a već ih imamo osam.

U 28 europskih država, samo četiri države imaju PET/CT uređaj u isključivo u javnom sektor (Finska, Švedska, Norveška, Danska), Irska i Ujedinjeno Kraljevstvo isključivo u privatnom, dok 22 zemlje imaju određeni model javno-privatnog partnerstva kod pružanja PET/CT usluge.

Poliklinika Medikol podsjeća u priopćenju, kako je prije 20 godina prva u RH i regiji omogućila dostupnost nove tehnologije za dijagnostiku i liječenje raka. Svi zdravstveni djelatnici koji rade u PET/CT centrima Medikola su u stalnom radnom odnosu u Medikolu. PET/CT nalazi Poliklinike Medikol priznati su od svih vodećih međunarodnih zdravstvenih ustanova. S obzirom na količinu netočnih informacija iznesenih u javnosti, pozivamo medije da se obrate i Medikolu izravno, kako bi dobili cjelovitu sliku, navode u priopćenju.

Kekin je ranije danas upozorila na 'monopolske ugovore' izjavivši kako je "Medikolu" od 2009. isplaćeno više od 200 milijuna eura za PET/CT pretrage. Samo u 2025. , tvrdi, isplaćeno je oko 20 milijuna eura dok država desetljećima nije osigurala dovoljan broj uređaja u javnim bolnicama, iako bi, kako navodi, njihova nabava bila višestruko jeftinija od dugoročnog plaćanja usluga privatniku.