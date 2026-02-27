Analiza HNB-a: Nove potrese u domaćoj ili globalnoj ekonomiji mogla bi izazvati ova tri značajna procesa

Stalan rast cijena nekretnina, povećani izdaci za obranu te očekivanja velike zarade od ulaganja u umjetnu inteligenciju – tri su značajna procesa koji bi pojedinačno, ili u kombinaciji s drugima, mogli izazvati nove potrese u domaćoj i globalnoj ekonomiji. Stoji to u najnovijoj analizi Hrvatske narodne banke nazvanoj Makroprudencijalna dijagnostika 28, u kojoj navode kako je hrvatski financijski sustav trenutačno izložen "umjereno povišenim rizicima". Najveći problem predstavlja nastavak snažnog rasta cijena stanova i povećano kreditiranje građana i poduzeća, uz dodatne neizvjesnosti koje dolaze iz nestabilnog međunarodnog okruženja.