NOVI RIZICI

Analiza HNB-a: Nove potrese u domaćoj ili globalnoj ekonomiji mogla bi izazvati ova tri značajna procesa

Tenkovi Hrvatske vojske prolaze preko Mosta mladosti uoči početka svečanog vojnog mimohoda u Zagrebu
Josip Miskovic/PIXSELL
Autor
Ljubica Gatarić
27.02.2026.
u 06:00

Dugotrajan i snažan rast cijena nekretnina nosi rizik. Ako bi došlo do nagle promjene na tržištu, primjerice zbog rasta kamatnih stopa ili gospodarskog usporavanja, cijene bi mogle naglo pasti. To bi moglo dovesti do problema i za građane i za banke, osobito one koji su se zadužili pod povoljnim uvjetima očekujući nastavak rasta

Stalan rast cijena nekretnina, povećani izdaci za obranu te očekivanja velike zarade od ulaganja u umjetnu inteligenciju – tri su značajna procesa koji bi pojedinačno, ili u kombinaciji s drugima, mogli izazvati nove potrese u domaćoj i globalnoj ekonomiji. Stoji to u najnovijoj analizi Hrvatske narodne banke nazvanoj Makroprudencijalna dijagnostika 28, u kojoj navode kako je hrvatski financijski sustav trenutačno izložen "umjereno povišenim rizicima". Najveći problem predstavlja nastavak snažnog rasta cijena stanova i povećano kreditiranje građana i poduzeća, uz dodatne neizvjesnosti koje dolaze iz nestabilnog međunarodnog okruženja.

Ključne riječi
nekretnine cijene hrvatska narodna banka

