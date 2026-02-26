Zastupnik u EP Tomislav Sokol o financiranju pobačaja iz EU fonda: 'Umjesto utrke u razvoju, dobili smo utrku u odumiranju'

Zastupnik u Europskom parlamentu Tomislav Sokol oštro je kritizirao pristup Europske komisije vezan uz mogućnost financiranja pobačaja kroz Europski socijalni fond+, upozorivši kako se time, prema njegovim riječima, zadire u nadležnosti država članica i odstupa od izvorne svrhe tog fonda. Istaknuo je kako Europska komisija formalno ostavlja državama članicama izbor, ali im istodobno omogućuje korištenje europskih sredstava za tu svrhu, čime se, smatra, stvara privid poštivanja suvereniteta, javljaju iz Kluba zastuonika EPP.a u Europskom parlamentu.

‘Rješenje Europske komisije prema kojemu bi se široka dostupnost pobačaja trebala osigurati državnim financiranjem preko Europskog socijalnog fonda+ održava privid poštovanja državnog suvereniteta i principa supsidijarnosti, a u stvari debelo zalazi u kompetencije država članica’, poručio je Sokol.

Naglasio je kako odluka o financiranju formalno ostaje na državama, no upozorio je na utjecaj same mogućnosti korištenja europskih sredstava. ‘Na državama je odluka hoće li financirati pobačaj europskim sredstvima, ali im je dana ta mogućnost, a znamo da je nadležnost u stvari kod onih koji drže blagajnu. Ovime se svjesno podržava jednu duboko ideološku agendu i daje vjetar u leđa radikalnoj ljevici koja koristi EU institucije za zaobilaženje volje nacionalnog elektorata’, rekao je.

Sokol smatra i kako se na taj način mijenja sama svrha Europskog socijalnog fonda+, čiji je cilj, kako podsjeća, jačanje društvene i gospodarske kohezije. ‘Kakve veze ima abortus s time?! Nikakve, ali to nije zapreka da se ugovore i pravila rasteže kao žvaku na štetu zdravog razuma. Očito je jedan od novih ciljeva, koje nam dosad nitko nije komunicirao, taj da države koje manje ubijaju svoju nerođenu djecu sustignu one koje to rade u većoj mjeri. Umjesto utrke u razvoju, dobili smo utrku u odumiranju’, poručio je.

Na kraju je naglasio kako bi, smatra, europske politike trebale biti usmjerene na demografski i društveni razvoj. ‘Bez ljudi, nema napretka. Ako je cilj Komisije i smisao ESF+-a da Europa ide naprijed, treba ulagati u život, a ne u postupke koji život odbacuju’, zaključio je Sokol.