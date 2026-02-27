Socijalna skrb ide u bijeli štrajk, neće ubrzavati postupke ni raditi prekovremeno

Stručnjaci više ne mogu nositi teret neuređenog sustava!, moto je uz koji u ponedjeljak 2. ožujka počinje bijeli štrajk u sustavu socijalne skrbi. Inicirali su ga stručni radnici iz područnih ureda Zavoda za socijalnu skrb Split i Kaštela i pozvali kolege svih područnih ureda RH da se pridruže. Njihov poziv podržala je Komora socijalnih radnika te udruga Od šutnje do promjene, gdje ističu da je bijeli štrajk signal upozorenja – ne protiv građana, već za očuvanje dostojanstva struke i zaštitu prava najranjivijih.

– Riječ je o reakciji na višegodišnji izostanak stvarne i konstruktivne komunikacije s nadležnim ministarstvom. Stručnjaci kontinuirano upozoravaju na teško provedive zakonske odredbe i manjkavosti u praksi, no njihova stručna mišljenja ostaju bez odgovora. Dugogodišnjem strpljenju stručnjaka došao je kraj. Nakon godina rada u uvjetima ozbiljnog kadrovskog deficita, rastućih administrativnih opterećenja i sve većeg broja korisnika, stručni djelatnici suočeni su s nezadovoljstvom građana zbog otežanog ostvarivanja prava na inkluzivni dodatak i osobnu asistenciju, iako odgovornost leži na Ministarstvu i Zavodu koji su ta prava uveli bez kvalitetne pripreme sustava. Sustav više ne može opstajati isključivo na njihovoj profesionalnoj predanosti i osobnoj žrtvi – kaže Nela Pamuković iz Od šutnje do promjene, inicijative prerasle u udrugu koja okuplja socijalne radnike, psihologe, socijalne pedagoge i pravnike iz sustava socijalne skrbi.

Bijeli štrajk provodit će na svom radnom mjestu tako što će se do krajnjih detalja držati birokratiziranih postupaka i pravila koja se inače u praksi mogu ubrzati na dobrobit korisnika, a neće ni raditi prekovremeno. Time će do izražaja doći koliko sustav ovisi o njihovu neplaćenom prekovremenom radu, improvizaciji i stalnom preuzimanju odgovornosti za nedostatke organizacije, objašnjavaju. U Ministarstvu rada i socijalne skrbi kažu da im je administrativno rasterećenje i reorganizacija posla jedan od prioriteta.

– U tijeku je priprema konkretnog plana mjera, koji će biti usmjeren na dugoročno održivo rješenje, odnosno smanjenje administrativnih obveza i vraćanje fokusa na stručni rad s korisnicima – poručuju iz Ministarstva. Dodaju da su u Hrvatskom zavodu za socijalni rad, otkako je samostalna ustanova, zaposlena 273 nova radnika, a u Područnom uredu Split u stalni radni odnos primljeno je sedam stručnih radnika.

Sindikat zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi Hrvatske nije uključen u inicijativu bijelog štrajka. – Čekamo sastanak kod novog ministra Alena Ružića, tražili smo ga prije deset dana. Najvažnije je mijenjati Zakon o inkluzivnom dodatku. I Piletić je shvatio da je ovakav zakon neodrživ. Zagušili su i tijela vještačenja i područne urede – kaže Jadranka Dimić, predsjednica Sindikata. Ono što sindikati javnih službi spremaju je skori prosvjed svih javnih službi.