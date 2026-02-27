Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 47
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT U UKRAJINI
#MEKSIKO
#IRAN
#LIGA PRVAKA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
UŽIVO
Večernji list PREMIUM donosi vam sve što vrijedi, na jednom mjestu - od sada BEZ reklama za pretplatnike
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NOVI ŠTRAJK

Socijalna skrb ide u bijeli štrajk, neće ubrzavati postupke ni raditi prekovremeno

Zagreb: Prisegnuo Alen Ružić, novi ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
Patrik Macek/PIXSELL
Autor
Romana Kovačević Barišić
27.02.2026.
u 08:35

Sustav više ne može opstajati isključivo na profesionalnoj predanosti i osobnoj žrtvi djelatnika u sustavu

Stručnjaci više ne mogu nositi teret neuređenog sustava!, moto je uz koji u ponedjeljak 2. ožujka počinje bijeli štrajk u sustavu socijalne skrbi. Inicirali su ga stručni radnici iz područnih ureda Zavoda za socijalnu skrb Split i Kaštela i pozvali kolege svih područnih ureda RH da se pridruže. Njihov poziv podržala je Komora socijalnih radnika te udruga Od šutnje do promjene, gdje ističu da je bijeli štrajk signal upozorenja – ne protiv građana, već za očuvanje dostojanstva struke i zaštitu prava najranjivijih.

– Riječ je o reakciji na višegodišnji izostanak stvarne i konstruktivne komunikacije s nadležnim ministarstvom. Stručnjaci kontinuirano upozoravaju na teško provedive zakonske odredbe i manjkavosti u praksi, no njihova stručna mišljenja ostaju bez odgovora. Dugogodišnjem strpljenju stručnjaka došao je kraj. Nakon godina rada u uvjetima ozbiljnog kadrovskog deficita, rastućih administrativnih opterećenja i sve većeg broja korisnika, stručni djelatnici suočeni su s nezadovoljstvom građana zbog otežanog ostvarivanja prava na inkluzivni dodatak i osobnu asistenciju, iako odgovornost leži na Ministarstvu i Zavodu koji su ta prava uveli bez kvalitetne pripreme sustava. Sustav više ne može opstajati isključivo na njihovoj profesionalnoj predanosti i osobnoj žrtvi – kaže Nela Pamuković iz Od šutnje do promjene, inicijative prerasle u udrugu koja okuplja socijalne radnike, psihologe, socijalne pedagoge i pravnike iz sustava socijalne skrbi.

Bijeli štrajk provodit će na svom radnom mjestu tako što će se do krajnjih detalja držati birokratiziranih postupaka i pravila koja se inače u praksi mogu ubrzati na dobrobit korisnika, a neće ni raditi prekovremeno. Time će do izražaja doći koliko sustav ovisi o njihovu neplaćenom prekovremenom radu, improvizaciji i stalnom preuzimanju odgovornosti za nedostatke organizacije, objašnjavaju. U Ministarstvu rada i socijalne skrbi kažu da im je administrativno rasterećenje i reorganizacija posla jedan od prioriteta.

– U tijeku je priprema konkretnog plana mjera, koji će biti usmjeren na dugoročno održivo rješenje, odnosno smanjenje administrativnih obveza i vraćanje fokusa na stručni rad s korisnicima – poručuju iz Ministarstva. Dodaju da su u Hrvatskom zavodu za socijalni rad, otkako je samostalna ustanova, zaposlena 273 nova radnika, a u Područnom uredu Split u stalni radni odnos primljeno je sedam stručnih radnika.

Sindikat zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi Hrvatske nije uključen u inicijativu bijelog štrajka. – Čekamo sastanak kod novog ministra Alena Ružića, tražili smo ga prije deset dana. Najvažnije je mijenjati Zakon o inkluzivnom dodatku. I Piletić je shvatio da je ovakav zakon neodrživ. Zagušili su i tijela vještačenja i područne urede – kaže Jadranka Dimić, predsjednica Sindikata. Ono što sindikati javnih službi spremaju je skori prosvjed svih javnih službi. 
Ključne riječi
Kaštela Split socijalna skrb

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!