Šok iz Pentagona, bivši šef ureda za NLO priznao: 'Rade nemoguće manevre, zaustave se u djeliću sekunde'

Bivši šef Ureda za NLO-e u Pentagonu otkrio je da su u svemiru zabilježeni neobjašnjivi objekti, od kojih su neki izvodili manevre koji prkose mogućnostima poznatim u američkom zrakoplovnom arsenalu. Potpukovnik Tim Phillips, koji je do prošlog travnja bio vršitelj dužnosti direktora Ureda za rješavanje anomalija u svim područjima djelovanja (AARO), rekao je za Daily Mail da, iako se većina slučajeva odnosi na objekte u zraku, zabilježeni su i oni izvan atmosfere. “Rekao bih da je vjerojatno 90 posto naših slučajeva, ako ne i više, uvijek bilo u zračnoj domeni”, kazao je Phillips. Rekao je i da su visoko kvalificirani vojni promatrači, borbeni piloti i operateri radara svjedočili objektima koji se "vrlo, vrlo naglo zaustave, brzo ubrzaju, rade okrete pod pravim kutom. AARO je pregledao tisuće izvještaja, a manje od 50 slučajeva ostalo je potpuno neriješeno čak i nakon analize vrhunskih svjetskih stručnjaka. "Mi govorimo o ljudima koji su najbolji na svijetu, a koji ne mogu objasniti što je to", naglasio je Phillips.

Ured je zaključno isključio da ti objekti pripadaju poznatim američkim ili stranim (protivničkim) programima. "Mi smo mogli zaključno dokazati da to nije poznati sustav, bilo protivnički ili prijateljski", izjavio je. Unatoč neobičnim karakteristikama, Phillips ističe da objekti nisu pokazivali neprijateljsko ponašanje. "Nikada nismo vidjeli nikakvo neprijateljsko ponašanje. Ne mogu govoriti o namjerama, ali vidjeli smo ih ponekad na osjetljivim lokacijama", rekao je. Neki objekti izgledali su kao da aktivno izbjegavaju detekciju. "Uočili smo njihove pokušaje da ne budu praćeni", dodao je.

Phillips je upozorio da većina dramatičnih pojava na kraju dobije objašnjenje – riječ je o klasificiranim američkim programima, balonima, satelitima, zrakoplovima ili čak pticama. U jednom slučaju svjedok je vrlo precizno opisao objekt, ali je pogrešno zaključio da je izvanzemaljskog podrijetla. “Proveli smo istragu i nije se radilo o izvanzemaljskoj letjelici. Bila je to jedna od naših”, objasnio je.

Podsjetimo, nedavno su u fokus svjetske javnosti ponovo na red došli i izvanzemaljci i to nakon što je bivši američki predsjednik Barack Obama u podcastu otvoreno rekao da vjeruje u njihovo postojanje. U intervjuu s političkim komentatorom Brianom Tylerom Cohenom Obama je na pitanje jesu li izvanzemaljci stvarni odgovorio kratko i jasno: "Oni su stvarni", ali je odmah dodao da ih nikada nije vidio i da nisu skriveni u tajnoj bazi Area 51 u Nevadi. Kasnije je na Instagramu pojasnio svoje riječi: "Statistički gledano, svemir je toliko golem da su šanse za život izvan Zemlje velike. Ali razdaljine između zvjezdanih sustava su tako velike da su šanse da su nas posjetili male. Tijekom svog predsjedništva nisam vidio nikakav dokaz da su izvanzemaljci stupili u kontakt s nama."

Obamin komentar izazvao je lavinu reakcija na društvenim mrežama i u medijima, a mnogi su ga protumačili kao "potvrdu" postojanja izvanzemaljaca. Na to je reagirao i američki predsjednik Donald Trump. U razgovoru s novinarima izjavio da Obama nije trebao to raditi i da je ''napravio veliku pogrešku'', optuživši ga da je navodno otkrio povjerljive informacije. Potom je Trump najavio da će narediti deklasifikacije vladinih dokumenata vezanih uz neidentificirane leteće objekte (NLO/UFO), neidentificirane zračne pojave (UAP) te mogući izvanzemaljski i izvanzemaljski život. U objavi na svojoj platformi Truth Social Trump je napisao: "Na temelju iskazanog golemog interesa, uputit ću ministra rata i druga relevantna ministarstva i agencije da započnu proces identificiranja i objavljivanja vladinih dosjea vezanih uz izvanzemaljski život, neidentificirane zračne pojave (UAP) i neidentificirane leteće objekte (NLO), te sve ostale informacije povezane s ovim vrlo složenim, ali iznimno zanimljivim i važnim pitanjima."