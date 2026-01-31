Naši Portali
Mailovi koji kompromitiraju dvor: Epstein Andrewu nudio ‘pametnu i lijepu Ruskinju’, spominje se i tajni susret

Florida Southern District Court
VL
Autor
Doris Kujek/Hina
31.01.2026.
u 11:54

U intervjuu za BBC 2019. godine, Andrew je tvrdio da je prekinuo veze sa seksualnim prijestupnikom nakon prosinca 2010., ali sudski dokumenti pokazuju da je nastavio komunicirati s njim. Dokumenti objavljeni prošle godine i postumni memoari Virginije Giuffre, tužiteljice Epsteina koja je optužila Andrewa za seksualni napad, ponovno su rasplamsali gnjev Ujedinjenog Kraljevstva zbog njegovih veza s Epsteinom.

Pokojni seksualni prijestupnik Jeffrey Epstein predložio je bratu kralja Karla III., Andrewu Mountbatten-Windsoru susret s 26-godišnjom Ruskinjom, prema novim objavljenim dokumentima. Američko Ministarstvo pravosuđa objavilo je u petak milijune novih stranica, a na nekima se pojavljuje rasprava o ženi, a nekoliko tjedana kasnije i o pozivu u Buckinghamsku palaču. U emailu od 12. kolovoza 2010., Epstein je napisao Andrewu, oslovljenom s "Vojvoda", da ima "prijateljicu s kojom biste, mislim, mogli uživati ​​u večeri" te mu rekao da će biti u Londonu od 20. do 24. kolovoza, pokazuju dokumenti.

Andrew je pitao Epsteina što je rekao ženi o njemu i hoće li donijeti "poruku" od Epsteina, pokazuju poruke. U idućem emailu, Andrew je odgovorio da će biti u Ženevi 22. kolovoza, ali da bi je "rado vidio". Epstein je rekao da je žena 26-godišnja Ruskinja, pametna i lijepa te dodao da ona ima prinčevu email adresu. U materijalima nema naznaka da se održao bilo kakav sastanak.

Andrewu, koji je oduvijek nijekao bilo kakvu krivnju, prošle godine su oduzete sve kraljevske titule zbog njegove povezanosti s Epsteinom. Tjednima kasnije, Epstein i Andrew su očito razgovarali o večeri u Buckinghamskoj palači. Prema jednoj poruci, Epstein je kontaktirao Andrewa 27. rujna 2010. tijekom boravka u Londonu. "Kada biste željeli da dođem... također ćemo trebati... imati privatnosti", napisao mu je.  Andrew je odgovorio da upravo napušta Škotsku. "Mogli bismo večerati u Buckinghamskoj palači i imati puno privatnosti", dodao je Andrew.   Dva dana poslije Andrew je ponovno pisao. 

"Drago mi što dolazite ovdje u BP (Buckinghamsku palaču). Dođite s kim god želite i bit ću ovdje slobodan od otprilike 16:00 do 20:00 sati", napisao je Andrew.  Nije bilo jasno je li održana ikakva večera u palači - tadašnjoj službenoj londonskoj rezidenciji pokojne kraljice Elizabete II. Epstein je uvjetno pušten iz kućnog pritvora u kolovozu 2010. nakon što je osuđen za podvođenje maloljetne djevojke radi prostitucije.

U intervjuu za BBC 2019. godine, Andrew je tvrdio da je prekinuo veze sa seksualnim prijestupnikom nakon prosinca 2010., ali sudski dokumenti pokazuju da je nastavio komunicirati s njim. Dokumenti objavljeni prošle godine i postumni memoari Virginije Giuffre, tužiteljice Epsteina koja je optužila Andrewa za seksualni napad, ponovno su rasplamsali gnjev Ujedinjenog Kraljevstva zbog njegovih veza s Epsteinom. Kulminiralo je odlukom kralja Karla III. da oduzme sve kraljevske titule i počasti svom bratu te ga izbaci iz njegove vile s 30 soba na kraljevskom imanju u Windsoru, zapadno od Londona. Nekoć princ, a sada poznat kao Andrew Mountbatten-Windsor, oduvijek je negirao da je seksualno zlostavljao Giuffre. Giuffre je tvrdila da je tri puta bila prisiljena na seksualne odnose s njim, a u dva od tri puta imala je tek 17 godina. Nakon što ga je tužila, Andrew joj je 2022. godine isplatio višemilijunsku odštetu, ali nije priznao krivnju. Giuffre, američka i australska državljanka, oduzela si je život u svom domu u Australiji u travnju prošle godine.  Epstein je počinio samoubojstvo u zatvoru 2019. 
Avatar Fejk Njuz
Fejk Njuz
12:30 31.01.2026.

"Dokumenti objavljeni prošle godine i postumni memoari" - POSTUMNI??? bravo!!!

Avatar IvanR
IvanR
12:30 31.01.2026.

Koga to više zanima?

