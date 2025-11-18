Srozala se potpora Trumpu: Evo što mu Amerikanci zamjeraju

Potpora američkom predsjedniku Donaldu Trumpu pala je na 38 posto, što je najniže otkako se u siječnju vratio u Bijelu kuću, jer su Amerikanci nezadovoljni njegovim rješavanjem krize visokih životnih troškova i afere Epstein, pokazalo je ispitivanje Ipsosa za Reuters. Četverodnevno ispitivanje, koje je zaključeno u ponedjeljak, dolazi u trenutku kada Trumpov utjecaj nad njegovom Republikanskom strankom pokazuje znakove slabljenja.

Zastupnički dom, koji kontroliraju republikanci, izglasao je u utorak odluku da se Ministarstvo pravosuđa prisili da objavi dokumente o pokojnom Jeffreyju Epsteinu, osuđenom seksualnom prijestupniku. Trump se tome dugo protivio, no u nedjelju se naglo predomislio. Prijedlog zakona mora još odobriti Senat te potpisati Trump.

Ispitivanje je pokazalo da je potpora Trumpu pala dva postotna boda od ispitivanja provedenog početkom studenoga. Ispitivanje, provedeno online, obuhvatilo je 1017 građana širom zemlje i ima marginu pogreške od tri postotna boda. Trump je na početku drugog mandata imao potporu 47 posto Amerikanaca.

Njegova popularnost sada je blizu najnižih razina viđenih tijekom njegova prvog mandata u Bijeloj kući te blizu najslabijeg rejtinga njegova demokratskog prethodnika Joea Bidena. Najniža Bidenova potpora bila je 35 posto, a najniža Trumpova u prvom mandatu 33 posto.