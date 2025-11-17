Naši Portali
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
AKCIJE PROTIV KRIJUMČARA

Trump prijeti: 'Spasit ću milijune života, uništit ću narko‑laboratorije osobno'

U.S. President Trump meets White House Task Force on FIFA World Cup 2026
Foto: Evelyn Hockstein/REUTERS
1/3
VL
Autor
Eva Berišić
17.11.2025.
u 23:08

„Meni je sve u redu, što god moramo učiniti da zaustavimo drogu.”

Predsjednik Donald Trump izjavio je u ponedjeljak da podupire odlučne mjere protiv narko‑kartela te proizvodnje opojnih droga u Meksiku i Kolumbiji, no nije otišao toliko daleko da bi najavio izravnu vojnu intervenciju SAD‑a.

Trump je dodatno pojačao kampanju protiv pomorskog krijumčarenja narkotika, odobrivši snažnije operacije presretanja i proširivši ovlasti američkih snaga kako bi mogle onesposobiti ili potopiti plovila za koja se sumnja da prevoze drogu, piše Reuters.

Na pitanje tijekom događaja u Ovalnom uredu podržava li slične udare na kopnu u Meksiku kako bi se suzbio krijumčarski lanac, Trump je odgovorio: „Meni je sve u redu, što god moramo učiniti da zaustavimo drogu.”

Kasnije je spomenuo i mogućnost napada na laboratorije za proizvodnju kokaina u Kolumbiji. „Bih li uništio te tvornice? Bio bih ponosan da to osobno učinim”, rekao je Trump. „Nisam rekao da ću to učiniti, ali bio bih ponosan jer bismo tako spasili milijune života.”

Ključne riječi
Kokain Kolumbija Meksiko Trump

Kupnja