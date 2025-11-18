Gotovo jednoglasno: Kongres je za objavu dokumenata o Epsteinu

U utorak je Predstavnički dom Kongresa Sjedinjenih Država učinio značajan korak, naloživši Ministarstvu pravosuđa predsjednika Donalda Trumpa da javno objavi sve istražne spise o pokojnom osuđenom seksualnom prijestupniku Jeffreyju Epsteinu, nakon mjeseci žestokih sukoba unutar redova Republikanske stranke.

Za tu mjeru glasovalo je 427 zastupnika, dok je jedini protiv bio republikanski zastupnik Clay Higgins iz Louisiane, piše CNN.

Sada mjera ide u Senat, gdje republikanski lideri moraju brzo odlučiti hoće li je uputiti na potpis predsjedniku Trumpu. Predsjednik je ranije izjavio da će potpisati zakon ako ga Kongres usvoji, nakon mjeseci tvrdnji da je cijela priča „demokratska prevara”.

Dva dana nakon što se Trump naglo predomislio, odluka je usvojena s 427 glasa "za" prema jednom "protiv", pa je zahtjev za objavu svih neklasificiranih dokumenata o Epsteinu upućena na razmatranje Senatu. Javna i sve žešća svađa republikanaca oko tih dokumenata narušila je odnose između Trumpa i nekih od njegovih najvatrenijih pristaša.

Mnogi Trumpovi birači vjeruju da je njegova administracija zataškala Epsteinove veze s moćnima i prikrila pojedinosti o njegovoj smrti u zatvoru na Manhattanu 2019. Službena verzija je da je počinio samoubojstvo. Premda se predomislio o objavi tih dokumenata, Trump je i dalje ljutit zbog pozornosti koja se pridaje toj aferi.

U utorak je zatražio da se oduzme dozvola za emitiranje ABC-u nakon što mu je novinar te televizijske mreže u Bijeloj kući postavio pitanje o tom slučaju. Trump se družio i zabavljao s Epsteinom 1990-ih i 2000-ih prije nego su se razišli. Tvrdi da nije povezan s njegovim kaznenim djelima te da je cijeli slučaj "demokratska podvala", iako su neki republikanci bili među onima najglasnijima koji su tražili objavu dokumenata o kaznenoj istrazi protiv Epsteina.

Trump je prošli tjedan zatražio od Ministarstva pravosuđa, koje obično ne postupa po njegovim hirovima, da istraži Epsteinove veze s istaknutim demokratima i drugim njegovim političkim protivnicima. Rezolucija koju je usvojio Zastupnički dom dopušta Ministarstvu pravosuđa da ne objavi materijale koji bi mogli "ugroziti aktivnu saveznu istragu ili tekući progon".

Republikanski zastupnik Clay Higgins, jedini član Kongresa koji je glasovao protiv dvojezičnog zakonskog prijedloga kojim bi se prisililo objavljivanje dokumenata o Jeffreyju Epsteinu, branio je svoj stav tvrdeći da je zakon napisan na način koji bi mogao naškoditi nevinim osobama. „Ovaj prijedlog napušta 250 godina američke kaznene pravde. Kako je napisan, zakon otkriva i povređuje tisuće nevinih – svjedoke, osobe koje su davale alibije, članove obitelji i slično”, napisao je Higgins na društvenoj mreži X nakon što je glasovao protiv zakona.

Član Odbora za nadzor Zastupničkog doma, Higgins, istaknuo je „temeljitu” istragu odbora o Epsteinu. „Ako Senat izmijeni zakon tako da se pravilno zaštiti privatnost žrtava i drugih Amerikanaca koji su spomenuti, ali nisu kriminalno implicirani, tada ću glasovati za taj zakon kada se vrati u Zastupnički dom”, rekao je Higgins.

Predsjednik Zastupničkog doma Mike Johnson izjavio je da je razgovarao s vođom većine u Senatu, Johnom Thuneom, o mogućim izmjenama zakona nakon njegova usvajanja u Zastupničkom domu kako bi se bolje zaštitili preživjeli. Higgins je prošlog tjedna za CNN-ovog Manu Raju izjavio da planira glasovati protiv zakona, iako je sve više republikanaca počelo podržavati prijedlog.

Dodao je da Donald Trump nije imao „dobar odnos” s Epsteinom te negirao tvrdnje da predsjednik pokušava zaustaviti zakon. „Nije riječ o Bijeloj kući ni o predsjedniku, riječ je o ljudima koji se zalažu za dugogodišnje procedure kaznenog pravosuđa, kojih se ovaj zakon ne drži. Ako podržavate 200 godina pravnih presedana u vezi s načinom provođenja ovakvih istraga, onda podržavate ono što radimo u Odboru za nadzor, a ne ono što se gura kroz ovaj prijedlog”, izjavio je Higgins.

Vođa većine u Senatu John Thune izjavio je da bi zakon, koji je Predstavnički dom odobrio i koji omogućuje objavu dokumenata o Jeffreyu Epsteinu, mogao biti izglasan u Senatu već danas. „Pa, to je moguće. Vidjet ćemo što će demokrati reći”, kazao je Thune.

Vođa manjine u Senatu Chuck Schumer najavio je da će pokušati zakon provesti uz jednoglasnu suglasnost kasnije tijekom dana. Thune je priznao da bi takav postupak mogao biti uspješan. „To je jedna od stvari koja bi, vjerojatno, mogla proći uz jednoglasnu suglasnost”, rekao je.

Na pitanje hoće li zakon staviti na glasanje ovaj tjedan, Thune je odgovorio: „Hoćemo, čim shvatimo gdje se naši članovi nalaze po pitanju zakona. Vjerojatno znate da trenutno provodimo tzv. ‘hotline’ glasanje, i ako se pokaže da je sve u redu, mogli bismo zakon vrlo brzo proći.”

Thune je dodao da zakon vjerojatno neće biti uopće mijenjan u Senatu, unatoč pritisku predsjednika Predstavničkog doma Mikea Johnsona da se unesu izmjene. „Mislim da, kada zakon iz Predstavničkog doma izađe s rezultatom 427 prema 1, a predsjednik je rekao da će ga potpisati, nisam siguran da je njegovo mijenjanje uopće opcija”, rekao je novinarima.