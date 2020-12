Epidemiologinja HZJZ-a: Za razvoj pune zaštite potrebno je nekoliko tjedana od cijepljenja

1. Koliko se zna o imunosti koju stvaraju cjepiva protiv koronavirusa SARS-CoV-2, koja su nadomak odobrenju? Među cjepivima koje je RH naručila, neka se daju u dvije doze, a jedno u jednoj dozi?

Prema dostupnim podacima, tri cjepiva (Pfizer/BioNtech, Moderna i Astra Zeneca) primjenjivat će se u dvije doze. Za Johnsson&Johnsson cjepivo, barem za sada, izgledna je jedna doza. Ne znamo koliko će biti dugotrajna ta zaštita, može se pretpostaviti da će trajati barem nekoliko mjeseci, ali hoće li se trebati docjepljivati ili cijepiti svake godine, kao kad je riječ o gripi, to ćemo vidjeti.

2. Koliko je vremena potrebno od trenutka samog cijepljenja do razdoblja kad je cijepljena osoba zaista razvila imunitet?

Za razvoj pune imunološke zaštite potrebno je nekoliko tjedana od primjene cjepiva. Obično prva doza služi kao „priming“, čime se započinje imunološki odgovor koji je više nespecifičan, dok se davanjem druge doze osigurava dodatna aktivacija stanica imunološkog sustava, koja će osigurati stvaranje specifičnih protutijela i mobiliziranje stanične imunosti, s ciljem stvaranja tzv. memorijskih B i T limfocita koji omogućavaju brz i specifičan imunološki odgovor u slučaju da se cijepljena osoba susretne s pravim SARS-CoV-2 virusom.

3. I kod drugih vrsta cjepiva postoji razdoblje u kojem se razvija imunost. Koliko u pravilu ono traje i možete li navesti primjer kod nekog drugog cjepiva?

Kod npr. cjepiva protiv gripe treba proći oko dva tjedna da bi cjepivo zaista djelovalo i osoba u međuvremenu može dobiti gripu. Kao što ste i sami naveli, osoba nije zaštićena onog trenutka kada primi cjepivo. Za većinu cjepiva koja se primjenjuju u jednoj dozi odgovarajući imunološki odgovor u imunokompetentne osobe očekuje se nakon dva do tri tjedna, ali on je različitog trajanja, ovisno o kojoj je vrsti cjepiva riječ. S obzirom na to da trajanje zaštite varira od cjepiva do cjepiva, tako su različiti i potreba docjepljivanja i razdoblje nakon kojeg se osoba treba docijepiti. Npr. protiv gripe se cijepi svake godine, protiv tetanusa svakih deset godina, dok se za osobe koje su primile dvije doze cjepiva protiv ospica smatra da su najvjerojatnije doživotno zaštićene.

