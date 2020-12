Tajne korone: Liječnik objasnio što se to događa 10. dana bolesti

Doktor Bruno Baršić bio je dugogodišnji predstojnik intenzivne na Fran Mihaljeviću, a sada je voditelj Kriznog stožera KB Dubrava. Objasnio je što se to događa 10. dana bolesti i zašto se oboljelima naglo pogorša stanje.

- Zato jer je to prirodni tijek bolesti kod srećom malog postotka bolesnika. Puno je zaraženih, pa je onda taj postotak veći. Tok bolesti ide tako da počne kao gripozni stadij. Oko 5,6 dana je prvo pogoršanje stanja, a tada je to upala pluća, potreban je kisik. Onima kojima treba od početka 14, 15 litara kisika, kod tih dolazi do nemogućnosti ulaska kisika u krv. Ono što je sljedeće pogoršanje je, kod jednog dijela bolesnika dolazi do oštećenja pluća. Proširuju se krvne žile... Prvo se ljudima pogorša plućna funkcija. Čak imamo ljude koji su otišli doma da su se vraćali opet s problemom, rekao je za RTL.

Rekao je da još uvijek nisu sigurni zašto se to događa mladim ljudima.

- Nismo pametniji da znamo zašto se to događa i mladim ljudima. Možda je stvar u količini virusa. Ako primite manju količinu virusa, vjerojatno ćete imati blažu sliku. Zato su tu maske, da nas štite... Onda i genetske predispozicije... Puno je teorija... On se ponaša kao super antigen, istaknuo je doktor Baršić.

Rekao je da i ovakav tok bolesti još nisu vidjeli.

- Ovakav tok bolesti nismo vidjeli. Vidjeli smo svinjsku gripu, bila je nova bolest za nas. Ali ovako dugotrajne promjene na plućima, kao i posljedice za koje ne znamo koliko će biti dugoročne..., dodaje.

