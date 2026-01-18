Na Pagu zaustavljen 54-godišnjak s marihuanom, amfetaminom i jointom

U subotu u 19.45 sati u Pagu policijski službenici Policijske postaje Pag zaustavili su automobil šibenskih registarskih oznaka kojim je upravljao 54-godišnjak. Provedenim alkotestiranjem vozača utvrđena je koncentracija alkohola u organizmu od 0,51 g/kg. Daljnjom kontrolom policijski službenici su od 54-godišnjaka oduzeli oko 2,15 grama amfetamina te oko 2,01 gram marihuane i jednu ručno spravljenu cigaretu s mješavinom duhana i marihuane.

Zbog upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola vozaču je izrečena novčana kazna od 390,00 eura i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od jednog mjeseca. Zbog utvrđenog prekršaja iz Zakona o suzbijanju zlouporabe droga, protiv 54-godišnjaka policija nadležnom sudu podnosi optužni prijedlog.