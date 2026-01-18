Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 69
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
MALO DROGE, MALO ALKOHOLA

Na Pagu zaustavljen 54-godišnjak s marihuanom, amfetaminom i jointom

Policija/ Ilustracija
PUZ
Autor
Frane Šarić
18.01.2026.
u 11:21

Zbog utvrđenog prekršaja iz Zakona o suzbijanju zlouporabe droga, protiv 54-godišnjaka policija nadležnom sudu podnosi optužni prijedlog.

U subotu u 19.45 sati u Pagu policijski službenici Policijske postaje Pag zaustavili su automobil šibenskih registarskih oznaka kojim je upravljao 54-godišnjak. Provedenim alkotestiranjem vozača utvrđena je koncentracija alkohola u organizmu od 0,51 g/kg. Daljnjom kontrolom policijski službenici su od 54-godišnjaka oduzeli oko 2,15 grama amfetamina te oko 2,01 gram marihuane i jednu ručno spravljenu cigaretu s mješavinom duhana i marihuane.

Zbog upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola vozaču je izrečena novčana kazna od 390,00 eura i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od jednog mjeseca. Zbog utvrđenog prekršaja iz Zakona o suzbijanju zlouporabe droga, protiv 54-godišnjaka policija nadležnom sudu podnosi optužni prijedlog.
Ključne riječi
Pag policija droga marihuana

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!