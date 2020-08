Dvojica bivših Tigrova državi moraju vratiti 800.000 kuna

Dvojica bivših pripadnika Prve gardijske brigade HV-a Tigrovi koja su osuđena za ratni zločin na deset, odnosno devet godina zatvora, državi moraju solidarno isplatiti 794.559 kuna, nepravomoćna je presuda Općinskog suda u Varaždinu.

Država je u rujnu 2015. podnijela tužbu protiv Željka B. i Dejana M. tražeći povrat novca koji je Hrvatska isplatila članovima obitelji njihovih žrtava. Obojica su u ožujku 2013. proglašena krivima, što je potvrđeno i na Vrhovnom sudu, za počinjenje kaznenog djela protiv čovječnosti i međunarodnog prava, ratnog zločina protiv civilnog stanovništva, jer su 18. prosinca 1991. kao pripadnici 1. brigade HV-a u službi, pucajući iz automatskih pušaka, u Novskoj usmrtili civile Goranku Mileusnić, Veru Mileusnić i Blaženku Slabak, i to zbog njihove srpske nacionalnosti.

U uniformama HV-a i naoružani automatskim puškama, njih dvojica i još trojica pripadnika Tigrova oko 21 sati krenuli su prema kući Petra Mileusnića i prema prethodnom dogovoru da ubiju sve koje u toj kući zateknu, pucali iz automatskih pušaka. Ranjeni P. Mileusnić uspio je pobjeći, no ubijene su mu supruga i kćer te susjeda koja je bila kod njih u kući.

U Zakonu o službi u Oružanim snagama propisano je da za štetu koju pripadnik Oružanih snaga u službi i u vezi s obavljanjem službe počini trećim osobama, odgovara RH koja ima pravo od pripadnika Oružanih snaga tražiti povrat iznosa isplaćenog trećim osobama, ako je taj pripadnik Oružanih snaga štetu počinio namjerno ili iz krajnje nepažnje. Željko B. se u odgovoru na tužbu protivio tužbenom zahtjevu navodeći da je nesporno da su proglašeni krivima za ratni zločin, no on je protiv presude Vrhovnog suda uložio ustavnu tužbu koja do danas nije riješena pa je predložio prekid postupka.

Istaknuo je i da nije sudjelovao u sklapanju nagodbi s članovima obitelji te da je u Novskoj ispalio samo dva hica, i to u P. Mileusnića, pa ne može odgovarati za štetu zbog usmrćenja drugih osoba. Nemoguće je, branio se, da netko s ispaljena dva hica usmrti tri osobe i rani jednu. Drugooptuženi Dejan M. izjavio je da mu nije jasno zašto država traži odštetu jer nije dokazano da je on ubio ijednu osobu.