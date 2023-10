Dva molotovljeva koktela bačena na sinagogu u Berlinu; Sukob policije i prosvjednika: Bacali boce, kamenje...

Dva molotovljeva koktela bačena su na židovsku sinagogu u Berlinu. Zajednica Kahal Adass Jisroel rekla je da je njihova sinagoga u gradskoj četvrti Mitte napadnuta rano danas. "Nepoznate osobe bacile su dva molotovljeva koktela s ulice", napisala je zajednica na X platformi, javlja Sky News.

Policija je potvrdila incident. "Svi smo šokirani ovim terorističkim napadom", stoji u priopćenju Središnjeg vijeća Židova. Obitelji iz susjedstva oko sinagoge su šokirane i uznemirene.

Heute Nacht (18.10.) wurde ein versuchter Brandanschlag auf unsere Gemeinde Kahal Adass Jisroel verübt. Unbekannte warfen dabei 2 Molotow-Cocktails von der Straße aus in Richtung unseres Gemeindezentrums in der Brunnenstraße in Berlin-Mitte. pic.twitter.com/tnh0UIV9mw — Kahal Adass Jisroel (@KAJ_Berlin) October 18, 2023

Kako javlja Bild noćas su palestinski pristaše su prosvjedovali, a policija je izvijestila o napadima na službenike bocama, kamenjem i pirotehnikom. Policija je morala upotrijebiti vodeni top. Prema podacima Sindikata policije, ozlijeđeno je 20 policajaca.

Wir wünschen unseren mehr als 20 verletzten Kolleg. alles Gute! „Wir erleben auf den Straßen der Hauptstadt die Auswirkungen eines Glaubenskriegs, bei dem unsere Einsatzkräfte zu Zielscheiben eines religiösen Fanatismus werden“, Landeschef Weh zu den Ausschreitungen gestern👇 pic.twitter.com/oMGGWihWRw — GdP Berlin (@GdPHauptstadt) October 18, 2023

Podsjetimo, njemačke vlasti očekuju val antisemitskih napada na židovske objekte u Njemačkoj, ali i prosvjede ispred veleposlanstava zemalja koje podržavaju Izrael, prije svega SAD-a, javili su njemački mediji prenoseći da vlasti jačaju mjere sigurnosti. "Povisili smo stupanj sigurnosti ispred židovskih objekata u Njemačkoj poput sinagoga ili škola", rekao je direktor Saveznog ureda za borbu protiv kriminala (BKA) Holger Muench.

Očekuju se i pojačani prosvjedi ispred predstavništava Izraela, ali i SAD-a, i to bez obzira na to je li izdana dozvola za okupljanje. S obzirom na to da je Izrael od njemačke vlade zatražio i isporuku streljiva, BKA očekuje i napade na njemačku vojnu industriju i to ne samo islamista nego i ekstremnih ljevičarskih skupina.

Povjerenik savezne vlade za borbu protiv antisemitizma Felix Klein strahuje od porasta antisemitskog raspoloženja posebice u školama. "Već sad imamo dojave o isticanju palestinskih zastava na njemačkim školama i pribojavamo se da će sukob u Izraelu biti prenesen i u njemačke škole", kaže Klein.

Od migrantskog vala 2015/2016. povećao se udio arapskog stanovništva u Njemačkoj i to ne samo u većim gradovima. Posljednjih godina se bilježi i porast broja napada na osobe koje ističu židovska obilježja poput nošenja Davidove zvijezde ili kipe, tradicionalnog pokrivala za glavu kod muškaraca. Njemački kancelar Olaf Scholz najavio je zabranu rada organizacije Samidoun, koja je do sada organizirala skupove na kojima su isticane antisemitske parole.

Podsjetimo, napad na bolnicu u koju su se mnogi stanovnici Gaze sklonili bježeći od izraelskog bombardiranja izazvao je bijesne reakcije diljem svijeta, posebice diljem arapskog svijeta, a prosvjedi su organizirani ispred izraelskih veleposlanstava u Turskoj i Jordanu te u blizini američkog veleposlanstva u Libanonu, gdje su snage sigurnosti ispalile suzavac na prosvjednike