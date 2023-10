VIDEO Prosvjednici i snage sigurnosti sukobili se na Zapadnoj obali: Korišteni suzavci i šok bombe

Palestinske snage sigurnosti u Ramallahu ispaljivale su u utorak navečer suzavac i šok bombe kako bi rastjerali prosvjednike koji su bacali kamenje i izvikivali slogane protiv palestinskog predsjednika Mahmouda Abbasa, dok bijes palestinske javnosti ključa nakon smrtonosnog napada na bolnicu u Gazi za koji Palestinci optužuju Izrael.

Na Zapadnoj obali, u koju se Abbas vraćao pošto je otkazao planirani susret s američkim predsjednikom Joeom Bidenom u Jordanu, stotine prosvjednika okupile su se na središnjem trgu Manara. Neki od njih davali su potporu vođama Hamasa.

Hundreds take to the streets in Ramallah shouting in "The people want the fall of the President," protesting Mahmoud Abbas' perceived inaction against the war between Israel and Gaza pic.twitter.com/vRFo7rA0iq