Ušli u spiralu u kojoj svatko radi sve više, ali zarađuje sve manje

01.02.2026. u 17:59

Riječ godine među kineskim ekonomistima je „neijuan” (involucija) koja označava stanje neproduktivne konkurencije, a posljedica je toga što je država dopustila da nikne na stotine kompanija koje proizvode iste stvari ili nude jednake usluge

„Svaka velika organizacija, bilo da je riječ o globalnom konglomeratu, vladi bilo političkoj stranci, mora se suočiti s dva vječna izazova kada se okuplja njezino najviše rukovodstvo: s ljudima i s novcem.“ Napisala je to kineska ekonomistica Yu Jie nakon 4. plenuma Centralnog komiteta Komunističke partije Kine (CKKPK) održanog potkraj listopada.

Bio je to politički događaj na koji se čekalo kao na trenutak velike objave smjera daljnjeg razvoja druge ekonomske sile svijeta, i bez obzira na to što su mnogi detalji scenografije kakvu smo mogli vidjeti na opskurnoj pozornici u dobro čuvanom hotelu Jingxi vonjali po naftalinu, na tom je zasjedanju usvojen okvir 15. petoljetke, petogodišnjeg plana razvoja koji bi trebao privesti konkretnom rezultatu tekući preobražaj velike zemlje u globalnu visokotehnološku supersilu i najmodernije gnijezdo inovativnosti.

