Arktička hladnoća poharala je SAD. Ogroman dio zemlje – srednji zapad, jug i sjeveroistok – okovan je hladnoćom koja će vjerojatno trajati barem još tjedan dana. Velike količine snijega, zatim susnježica, a potom i ledena kiša, stvorili su ledeni pokrivač diljem zemlje i osudili više od 200 milijuna Amerikanaca na rekordno niske temperature u narednim danima. Donald Trump možda je pauzirao kampanju zastrašivanja kako bi kupio Grenland, ali ovdje, u zaleđenoj prijestolnici zemlje, doslovno izgleda i ima se osjećaj kao da je Grenland osvojio SAD.
