29.01.2026. u 21:46

Minnesota nije među državama s visokim postotkom ilegalnih imigranata; čini se da je bila meta operacija provođenja zakona Trumpove administracije uglavnom iz političkih razloga

Arktička hladnoća poharala je SAD.  Ogroman dio zemlje – srednji zapad, jug i sjeveroistok – okovan je hladnoćom koja će vjerojatno trajati barem još tjedan dana. Velike količine snijega, zatim susnježica, a potom i ledena kiša, stvorili su ledeni pokrivač diljem zemlje i osudili više od 200 milijuna Amerikanaca na rekordno niske temperature u narednim danima.  Donald Trump možda je pauzirao kampanju zastrašivanja kako bi kupio Grenland, ali ovdje, u zaleđenoj prijestolnici zemlje, doslovno izgleda i ima se osjećaj kao da je Grenland osvojio SAD. 

