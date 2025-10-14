Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 101
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SANKCIJE SRBIJI
#HALID BEŠLIĆ
#PLANINARI
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
POVIJESNA NEPRAVDA

Društvo žene više ne progoni kao nekad vještice, ali ih i ne štiti

Autor
Neven Budak
14.10.2025.
u 12:00

Teorije zavjere, vjerovanje u to da je zemlja ravna ploča, TV programi u kojima se skidaju uroci... govore da bi i danas mogli postojati oni koji misle da žene mogu biti vještice

U vrijeme kada se ostrašćeno raspravlja o žrtvama ratova dvadesetog stoljeća, pomišlja li netko na isti način na nevine žrtve davnijih vremena, otprije više od jednog stoljeća? Vijeće pitoresknoga engleskoga grada Maidstone uputilo je britanskoj ministrici unutarnjih poslova zahtjev za donošenje zakona kojim bi se pomilovale žene obješene kao vještice u 17. st., kao i sve ostale osobe osuđene za vještičarenje u prošlosti. Slična je peticija već bila upućena prethodnoj konzervativnoj vladi koja je odbila mijenjati legislativu. U Škotskoj, zemlji u kojoj je smaknut najveći broj vještica po stanovniku u cijeloj Europi, nakon pritiska javnosti tadašnja premijerka Nicola Sturgeon izrekla je formalnu ispriku za ono što je nazvala "neviđenom povijesnom nepravdom".

Ključne riječi
žene Hrvatska progon vještice

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još