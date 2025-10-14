Društvo žene više ne progoni kao nekad vještice, ali ih i ne štiti

U vrijeme kada se ostrašćeno raspravlja o žrtvama ratova dvadesetog stoljeća, pomišlja li netko na isti način na nevine žrtve davnijih vremena, otprije više od jednog stoljeća? Vijeće pitoresknoga engleskoga grada Maidstone uputilo je britanskoj ministrici unutarnjih poslova zahtjev za donošenje zakona kojim bi se pomilovale žene obješene kao vještice u 17. st., kao i sve ostale osobe osuđene za vještičarenje u prošlosti. Slična je peticija već bila upućena prethodnoj konzervativnoj vladi koja je odbila mijenjati legislativu. U Škotskoj, zemlji u kojoj je smaknut najveći broj vještica po stanovniku u cijeloj Europi, nakon pritiska javnosti tadašnja premijerka Nicola Sturgeon izrekla je formalnu ispriku za ono što je nazvala "neviđenom povijesnom nepravdom".