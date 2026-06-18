Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 45
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#VEČERNJAKOVA BICIKLIJADA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
UŽIVO
Vatreni, glavu gore, ništa nije gotovo! Hrvatska još ima veliku priliku proći skupinu
Piše se o skandalu na utakmici Hrvatske i Engleske: 'Apsurdno, tamo su stajale starije gospođe'
VELIKA FOTOGALERIJA Nervoza, nada i na kraju tuga: Pogledajte lica hrvatskih navijača koji su proživjeli dramu u Dallasu
Kalkulacije za osminu finala nakon pobjede Gane: Što Vatrenima sada treba za prolazak skupine
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
MOGUĆE I S TRI BODA

Vatreni, glavu gore, ništa nije gotovo! Hrvatska još ima veliku priliku proći skupinu

SP 2026 Susret Engleske i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
1/9
Autor
Edi Džindo
18.06.2026.
u 06:25

Ništa još nije gotovo za vatrene, budući da Hrvatska ima veliku priliku proći grupnu fazu čak i s tri osvojena boda, ako na kraju gol-razlika bude zadovoljavajuća. S četiri osvojena boda nema nikakve sumnje u prolaz dalje u nokaut fazu turnira, barem tako kažu projekcije na platformi Football Meets Data.

Hrvatska nogometna reprezentacija poražena je rezultatom 2:4 na otvaranju Svjetskog nogometnog prvenstva protiv Engleske. Bila je to jedna od ljepotica, ako ne i glavna ljepotica prvog kola turnira u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Za momčad koju vodi Thomas Tuchel poentirali su Harry Kane u 12. i 42. minuti, Jude Bellingham u 47. minuti te Marcus Rashford u 85. minuti, dok su za Hrvatsku pogotke postizali Martin Baturina u 36. te Petar Musa u petoj minuti sudačke nadoknade prvog poluvremena.

Engleska je na zatvorenom i klimatiziranom stadionu u Dallasu bila bolji suparnik, dok je Hrvatska bila prilično efektivna u iskorištavanju svojih prilika. Iako je primio tri pogotka, Dominik Livaković je bio na izvanrednoj razini, a Hrvatska je u završnici stvorila nekolicinu prilika za izjednačenje na 3:3, no Englezi su se uspjeli obraniti te u konačnici susreta potvrditi pobjedu nakon tranzicije s kojom se Hrvatska teško nosila.

VELIKA FOTOGALERIJA Nervoza, nada i na kraju tuga: Pogledajte lica hrvatskih navijača koji su proživjeli dramu u Dallasu
SP 2026 Susret Engleske i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu
1/73

Hrvatska će tako svoje bodove loviti u drugom kolu protiv Paname u Torontu 22. lipnja te u trećem kolu protiv Gane u Philadelphiji 27. lipnja. Ništa još nije gotovo za vatrene, budući da Hrvatska ima veliku priliku proći grupnu fazu čak i s tri osvojena boda, ako na kraju gol-razlika bude zadovoljavajuća. S četiri osvojena boda nema nikakve sumnje u prolaz dalje u nokaut fazu turnira, barem tako kažu projekcije na platformi Football Meets Data.

Iako nama u sjećanju ostaju medalje i oni nevjerojatni uspjesi, moramo biti jasni u tvrdnji da je Engleska po svim mogućim parametrima bila veliki favorit u ovom dvoboju te je to u konačnici i pokazala na terenu. Hrvatska je pokazala veliku borbu, posebice u završnici prvog poluvremena, no protiv zvijezda kao što su Kane, Bellingham, Rice i Rashford ipak nije mogla doći do bodova. Ono što najviše zabrinjava je iznimno slaba izvedba kapetana hrvatske reprezentacije Luke Modrića, pa se nadamo da će naš vođa do utakmica protiv Paname i Gane uspjeti doći k sebi i pokazati izvedbe po kojim ga pamtimo. 

Tablice omogućuje Sofascore
Ključne riječi
SP 2026. Engleska reprezentacija Hrvatska reprezentacija

Komentara 9

Pogledaj Sve
TU
TutanKamona
07:32 18.06.2026.

Dalić odlazi. Jedini krivac za takav poraz izključivo je Dalić. Vidio si, da je sve krivo postavljeno na čelu sa Modrićem. Na poluvremenu je bilo vremena za rošadu, i... ništa. Na kraju, još ste jeftino prošli! Na žalost, nema višee vatrenih, moguće Livaković.

GR
Grundl
07:00 18.06.2026.

Od cijele momčadi ostavil bi Sučiće, Baturinu, Marka Pašalića, Gvardiola, Stanišića i Musu. Ostali su prestari i treba im se zahvalit ili poput Vlašića, Matanovića, More i Vuškovića nisu razina za repku

Avatar Scuderia
Scuderia
07:31 18.06.2026.

Pola seljaka u svijetu ima priliku proći skupinu. Kakve to veze ima? Više me smeta što mi sebe smatramo velikom ekipom. Pitanje, koje velike ekipe se mi ne bojimo? Ima li jedna velika ekipa s kojom smo zaista ravnopravni?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!