Vatreni, glavu gore, ništa nije gotovo! Hrvatska još ima veliku priliku proći skupinu

Hrvatska nogometna reprezentacija poražena je rezultatom 2:4 na otvaranju Svjetskog nogometnog prvenstva protiv Engleske. Bila je to jedna od ljepotica, ako ne i glavna ljepotica prvog kola turnira u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Za momčad koju vodi Thomas Tuchel poentirali su Harry Kane u 12. i 42. minuti, Jude Bellingham u 47. minuti te Marcus Rashford u 85. minuti, dok su za Hrvatsku pogotke postizali Martin Baturina u 36. te Petar Musa u petoj minuti sudačke nadoknade prvog poluvremena.

Engleska je na zatvorenom i klimatiziranom stadionu u Dallasu bila bolji suparnik, dok je Hrvatska bila prilično efektivna u iskorištavanju svojih prilika. Iako je primio tri pogotka, Dominik Livaković je bio na izvanrednoj razini, a Hrvatska je u završnici stvorila nekolicinu prilika za izjednačenje na 3:3, no Englezi su se uspjeli obraniti te u konačnici susreta potvrditi pobjedu nakon tranzicije s kojom se Hrvatska teško nosila.

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Hrvatska će tako svoje bodove loviti u drugom kolu protiv Paname u Torontu 22. lipnja te u trećem kolu protiv Gane u Philadelphiji 27. lipnja. Ništa još nije gotovo za vatrene, budući da Hrvatska ima veliku priliku proći grupnu fazu čak i s tri osvojena boda, ako na kraju gol-razlika bude zadovoljavajuća. S četiri osvojena boda nema nikakve sumnje u prolaz dalje u nokaut fazu turnira, barem tako kažu projekcije na platformi Football Meets Data.

Iako nama u sjećanju ostaju medalje i oni nevjerojatni uspjesi, moramo biti jasni u tvrdnji da je Engleska po svim mogućim parametrima bila veliki favorit u ovom dvoboju te je to u konačnici i pokazala na terenu. Hrvatska je pokazala veliku borbu, posebice u završnici prvog poluvremena, no protiv zvijezda kao što su Kane, Bellingham, Rice i Rashford ipak nije mogla doći do bodova. Ono što najviše zabrinjava je iznimno slaba izvedba kapetana hrvatske reprezentacije Luke Modrića, pa se nadamo da će naš vođa do utakmica protiv Paname i Gane uspjeti doći k sebi i pokazati izvedbe po kojim ga pamtimo.