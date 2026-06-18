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ŽESTOKI NAPADI

VIDEO Tamni oblak dima nadvio se nad Moskvu, pogođeno je važno postrojenje. Eksplozije odjeknule i u Kijevu

Thick plumes of smoke with flames rise from an oil refinery in Moscow
Foto: SOCIAL MEDIA/REUTERS
1/2
Autor
Dora Taslak
18.06.2026.
u 07:19

Deseci dronova ciljali su grad, prema izjavama moskovskog gradonačelnika Sergeja Sobyanina

Rusija je tijekom noći lansirala balističke rakete i dronove na Kijev, a eksplozije su se prvi put čule u glavnom gradu oko 1:30 sati po lokalnom vremenu. Zračna uzbuna ukinuta je oko 2:39 sati, no nešto više od sat vremena kasnije, sirene su ponovno zavijale dok su ruski dronovi kružili gradom. Dužnosnici su pozvali stanovnike da potraže zaklon, a zračna je uzbuna izdana i za okolnu regiju. Osim u glavnom gradu, eksplozije su prijavljene u Sumiju te Poltavi, ističe Kyiv Independent te napominje kako potpuni opseg štete od napada još nije jasan.

Plamen i gusti dim nad rafinerijom u Moskvi

Pod napadom dronova jutros se na našla i ruska prijestolnica. Deseci dronova ciljali su grad, prema izjavama moskovskog gradonačelnika Sergeja Sobyanina. Napad je, navodno, drugi put u tri dana pogodio tamošnju rafineriju nafte, uzrokujući veliki požar u postrojenju.

Sobyanin je, kako prenosi Kyiv Independent, izvijestio da je grad doživio masovni napad dronovima, pri čemu su ruske jedinice protuzračne obrane uništile 43 drona usmjerena prema Moskvi. Pritom, istaknuo je kako je nekoliko dronova uspjelo doseći rafineriju nafte. Zbog napada su privremeno ograničeni letovi na moskovskim zračnim lukama Vnukovo, Sheremetyevo i Zhukovsky. Guverner Moskovske oblasti, Andrej Vorobjov, izvijestio je o šteti na stambenim zgradama u predgrađima Moskve. Opseg štete još se istražuje, a najmanje je jedna žena lakše ozlijeđena. 

Moskovska rafinerija nafte pogođena je dronovima i 16. lipnja, u operaciji koju je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nazvao "pravednim odgovorom na ruske udare“. Rafinerija, prema Glavnom stožeru Ukrajine, opskrbljuje zrakoplovnim gorivom sve četiri glavne moskovske zračne luke te ima kapacitet prerade više od 12 milijuna tona sirove nafte godišnje.
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Ključne riječi
rafinerija nafte Rusija rat u Ukrajini

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