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POGINULA JEDNA OSOBA

VIDEO Privatni avion u Texasu se srušio usred autoceste, prolaznici maljevima razbijali prozore kako bi spasili putnike

Screenshot/X
Autor
Gabrijela Čuljak Jurić
17.06.2026.
u 21:13

Snimke koje kruže društvenim mrežama prikazuju kako su, koristeći lopatu i malj, razbijali prozore zrakoplova kako bi omogućili putnicima bijeg na sigurno

Mali privatni zrakoplov srušio se 16. lipnja na autocestu u Teksasu i pritom se zapalio, pri čemu je jedna osoba poginula, dok su prolaznici napuštali svoja vozila kako bi pomogli putnicima da se izvuku iz letjelice, izvijestile su američke vlasti. Dok su plamen i gusti dim gutali olupinu, prolaznici i pripadnici hitnih službi bez oklijevanja su krenuli u akciju spašavanja putnika zarobljenih u letjelici. Snimke koje kruže društvenim mrežama prikazuju kako su, koristeći lopatu i malj, razbijali prozore zrakoplova kako bi omogućili putnicima bijeg na sigurno.

Prema podacima Savezne uprave za zrakoplovstvo (FAA), poslovni zrakoplov Cessna 680A srušio se oko 22 sata po lokalnom vremenu u gradu Laredu, na jugu Teksasa, nedaleko od granice s Meksikom. Letjelica je bila na putu iz San José del Caba u Meksiku prema Austinu, a u njoj se nalazilo šest osoba.

Jedna osoba je poginula, dok stanje preživjelih zasad nije poznato. Policija još nije objavila identitet stradale osobe jer se najprije želi obavijestiti obitelj. Načelnik policije Miguel Rodriguez izjavio je da su među putnicima bila dva pilota i troje tinejdžera, a spasilačke službe iz olupine su izvukle i manjeg kućnog ljubimca.

Prema riječima glasnogovornika policije Josea Baeze, tvrtka NetJets, vlasnik zrakoplova, neposredno prije nesreće obavijestila je Međunarodnu zračnu luku Laredo da letjelica ima mehaničkih problema. Nekoliko minuta prije 22 sata kontrolni toranj dojavio je policiji da se zrakoplov srušio na sjeverni kolnik državne ceste Texas State Highway Loop 20. U padu je dio letjelice navodno pogodio i jedan automobil.

Načelnik policije Rodriguez nazvao je građane koji su priskočili u pomoć 'dobrim Samarijancima“ te je istaknuo da ih policija želi identificirati kako bi im zahvalila na njihovoj hrabrosti. Pohvale je uputio i gradonačelnik Lareda Victor D. Treviño. 'Iako je gubitak ljudskog života duboko tragičan, pravo je čudo da ova nesreća nije završila s mnogo više žrtava. Nekoliko policajaca i vatrogasaca izložilo se velikoj opasnosti i riskiralo vlastite živote kako bi došli do zrakoplova i spasili putnike', poručio je Treviño. Dodao je kako su pripadnici hitnih službi, zajedno s građanima koji su se našli na mjestu nesreće, nesumnjivo spasili živote putnika.
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Ključne riječi
nesreća Texas privatni avion

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