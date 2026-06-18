Nova droga u Europi gotovo svaki tjedan: Stručnjaci upozoravaju na smrtonosne doze u samo jednom gramu

Nova psihoaktivna tvar pojavljuje se na europskom tržištu droge otprilike jednom tjedno. Dužnosnici Europske unije upozoravaju da sintetski opioidi predstavljaju toliko ozbiljan rizik da samo jedan gram može sadržavati nekoliko tisuća smrtonosnih doza. Upozorenje stiže iz Agencije Europske unije za droge (EUDA), koja je 9. lipnja objavila Europsko izvješće o drogama za 2026. godinu. U izvješću se navodi da je samo tijekom 2025. diljem Europe prvi put otkriveno 50 novih droga, među kojima su mnoge sintetski opioidi i katinoni.

Agencija sada, putem svojega Sustava ranog upozoravanja, prati više od 1000 novih psihoaktivnih tvari, uključujući više od 100 sintetskih opioida kategoriju koja je prije samo deset godina bila gotovo nezamjetna. Među najnovijim prijetnjama nalaze se takozvani „orfinski” opioidi, polusintetska skupina koja se naglo proširila od 2024. godine. Dosad je identificirano devet novih orfinskih tvari, povezanih s više od 30 smrtnih slučajeva diljem kontinenta. Dvije od njih, ciklorfin i spiroklorfin, već su se pojavile u desetak ili više zemalja te su po ubrzanom postupku uvrštene u procjenu rizika na razini Europske unije, piše Euronews.

„Teško je sve svesti na jedan čimbenik jer tržište reagira na više okolnosti”, rekla je u razgovoru izvršna direktorica EUDA-e Lorraine Nolan, navodeći organizirani kriminal, migracijske pritiske i geopolitičke promjene kao sile koje preoblikuju opskrbu. Europa je, dodala je, postala proizvodno središte, s nekoliko stotina ilegalnih laboratorija koji se otkrivaju svake godine, oslanjajući se na dugu povijest proizvodnje amfetamina na kontinentu i sve sofisticiraniju opremu. „Situacija je izazovna zbog brzine razvoja i vrlo brze pojave novih tvari”, istaknula je Nolan, napominjući da svaki novi spoj donosi zdravstvene rizike koji još nisu u potpunosti razjašnjeni.

No Europa ne zaostaje. Mandat EUDA-e ojačan je u srpnju 2024., a agencija je otad uvela alate kojima nastoji smanjiti razmak između otkrivanja i nadzora: Europski sustav upozorenja na droge za brza upozorenja službama na terenu, jedinicu za procjenu prijetnji radi predviđanja ponašanja novih tvari te novu mrežu forenzičkih i toksikoloških laboratorija. Kad je riječ o sintetskim opioidima, agencija „aktivno procjenjuje rizik” nekoliko tvari za koje je izgledno da će završiti pod nadzorom na razini cijele Europske unije. Riječ je o ubrzanom postupku koji vodi od brzog otkrivanja, preko brze procjene štetnosti, do uvođenja kontrole.

Podaci iz izvješća EUDA-e upućuju na to da se Europska unija zasad nosi bolje od nekih drugih regija. U EU-u je 2024. zabilježeno procijenjenih 7600 smrtnih slučajeva povezanih s drogama, što je tek djelić u odnosu na više od 100.000 takvih smrti koje se svake godine prijavljuju u Sjedinjenim Američkim Državama, zemlji s manjim brojem stanovnika. Nolan dio te razlike pripisuje europskom „uravnoteženom pristupu”, koji povezuje provedbu zakona s trajnim ulaganjima u liječenje i smanjenje štete. Više od 500.000 od približno 800.000 problematičnih korisnika opioida u Europskoj uniji — više od 60 posto — danas prima terapiju opioidnim agonistima, dok je nalokson za uporabu izvan zdravstvenih ustanova, lijek koji poništava učinke predoziranja, dostupan u 19 država članica.

Ipak, praznine i dalje postoje. Programi razmjene igala i štrcaljki provode se diljem Unije, ali nekoliko država članica još ne doseže međunarodne ciljeve obuhvata. Prostorije za nadziranu konzumaciju droga, kao osjetljiviji i sporniji oblik smanjenja štete, šire se tek postupno. Nolan je opći trend opisala kao „snažno poboljšanje”, izgrađeno na nacionalnim sustavima koje smatra predanima, ali neujednačeno financiranima. Ta je neujednačenost u središtu nove Strategije Europske unije za droge za razdoblje od 2026. do 2030., koju je Vijeće odobrilo u lipnju. Riječ je o jednom od najdalekosežnijih okvira koje je Europa dosad donijela, a počiva na pet stupova: javnom zdravlju, sigurnosti, smanjenju štete, partnerstvima i pripravnosti.

Cilj je raskinuti s onim što Nolan smatra manjkavim nasljeđem prijašnjih politika, koje su ponudu i potražnju promatrale kao odvojene probleme. „Strategija zapravo vrlo pažljivo razmatra složenu međuigru ta dva čimbenika”, rekla je Nolan. Uloga same EUDA-e u provedbi strategije tehničke je, a ne izvršne naravi. Agencija pruža dokaze, izobrazbu i praćenje te pomaže vladama u oblikovanju vlastitih odgovora, umjesto da im ih propisuje. Prošle je godine obučila tisuće djelatnika na terenu i održala više od 1200 webinara za nacionalna tijela.

Suradnja s Europolom i Frontexom također se produbljuje, rekla je Nolan, dok krijumčarske mreže postaju sve sofisticiranije i sve više povezane s organiziranim nasiljem. EUDA trenutačno predsjeda mrežom agencija Europske unije za pravosuđe i unutarnje poslove, a ovogodišnji je dnevni red usmjeren na poveznice između zdravlja, sigurnosti i novih tehnoloških prijetnji. Bruxelles računa na to da će brže otkrivanje, brža procjena rizika i nastavak ulaganja u smanjenje štete spriječiti da europski problem s opioidima krene putem viđenim drugdje, čak i dok se kemijska priroda prijetnje neprestano mijenja.