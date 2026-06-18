FOTO Pogledajte kartu: Analizirana je kvaliteta vode za kupanje u Europi, evo kako stoji Hrvatska

Većina voda za kupanje u Europi zadovoljila je najstrože standarde kvalitete Europske unije u 2025. godini, prema podacima koje je ovoga tjedna objavila Europska agencija za okoliš (EEA). Podaci, također, pokazuju da se ukupna kvaliteta voda za kupanje diljem Europe zadržala stabilnom u odnosu na prethodnu godinu. Analizom je utvrđeno kako je kvaliteta obalnih voda općenito bolja u odnosu na rijeke i jezera. Naime, u 2025. godini 88 posto obalnih voda za kupanje u EU klasificirano je kao izvrsno, u usporedbi sa 78 posto unutarnjih. Ukupno je 1,5 posto voda u Europi ostalo loše kvalitete za kupanje.

Europska agencija za okoliš je, u suradnji s Europskom komisijom, pripremila i interaktivnu kartu na kojoj se mogu pronaći najsigurnije lokacije za kupanje u Europi. Procjena, kako je pojašnjeno, ispituje prikladnost vode za kupanje, s fokusom na praćenje bakterija koje potencijalno mogu uzrokovati ozbiljne bolesti. Ona se temelji na praćenju više od 22.000 lokacija za kupanje diljem kontinenta koje su prijavljeni EEA-i, a to uključuje sve države članice EU, Albaniju i Švicarsku.

Foto: Europska agencija za okoliš

Prvo mjesto zauzeo je Cipar kojemu sve vode za kupanju imaju izvrsnu kvalitetu. Redom slijede Grčka, Bugarska, Austrija, Luksemburg, Danska, Njemačka, Italija, Malta, Litva, Španjolska te potom Hrvatska na 12. mjestu. Od ukupno 1039 kupališta u Hrvatskoj, njih 86,2 ima izvrsnu kvalitetu. Dobru kvalitetu ima 1,9 posto, zadovoljavajuću 0,6 posto, a lošu 0,4 posto. Ostatak kupališta, njih 10,9 posto, nije klasificiran.

Foto: Europska agencija za okoliš

"Rezultati o vodama za kupanje u Europi još jednom pokazuju vrijednost europskog zakonodavstva i desetljeća ulaganja u pročišćavanje otpadnih voda i upravljanje vodama. Zahvaljujući tim naporima, Europljani mogu uživati u nekim od najviših standarda kvalitete vode za kupanje u svijetu. Istodobno, zaštita naših voda zahtijeva kontinuirano djelovanje na šire izazove poput onečišćenja, gubitka bioraznolikosti i utjecaja klimatskih promjena, koji su u središtu našeg rada na jačanju vodne otpornosti Europe", istakla je povjerenica za okoliš Jessika Roswall.

"Ovo ljeto svi možemo uživati u koristima solidne primjene pravila EU o vodama za kupanje, koja su učinila da je velika većina naših voda dovoljno čista za kupanje. Ovo je dokaz kako europska koordinacija donosi stvarnu vrijednost svima nama u poboljšanju okoliša i zdravlja te uvelike pridonosi jačanju naše vodne otpornosti suočene s klimatskim promjenama", poručila je Leena Ylä-Mononen, izvršna direktorica Europske agencije za okoliš.

Foto: Europska agencija za okoliš