Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 66
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#VEČERNJAKOVA BICIKLIJADA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
UŽIVO
Vatreni, glavu gore, ništa nije gotovo! Hrvatska još ima veliku priliku proći skupinu
Piše se o skandalu na utakmici Hrvatske i Engleske: 'Apsurdno, tamo su stajale starije gospođe'
VELIKA FOTOGALERIJA Nervoza, nada i na kraju tuga: Pogledajte lica hrvatskih navijača koji su proživjeli dramu u Dallasu
Kalkulacije za osminu finala nakon pobjede Gane: Što Vatrenima sada treba za prolazak skupine
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
KAO DA JE VRHUNAC LJETA

Dio Europe će se 'kuhati' na čak 45 °C: Toplinski val donosi ekstremne vrućine, evo kako će biti u Hrvatskoj

Heatwave in Madrid
Foto: KACPER PEMPEL/REUTERS
1/5
Autor
Dora Taslak
18.06.2026.
u 08:26

Toplinski će se val od vikenda širiti iz sjeverozapadne Afrike prema jugozapadnoj i zapadnoj Europi, a potom postupno dalje na sjever i istok, dominirajući većim dijelom europskog kontinenta tijekom ostatka lipnja

Masivna toplinska kupola ustalila se nad Europom te će tijekom vikenda zarobiti stagnirajući sloj užarenog zraka i pokrenuti toplinski val iznadprosječnog intenziteta, prognozira Severe Weather Europe te pojašnjava kako je tlo diljem kontinenta iznimno suho nakon rekordno vrućeg razdoblja krajem svibnja, što onemogućuje sposobnost hlađenja kroz isparavanje. Temperature u Portugalu i Španjolskoj mogle bi, primjerice, dosegnuti čak 45 °C. Bit će ekstremno vruće u Francuskoj te zapadnim i središnjim dijelovima Europe, dok kupola jača te se širi prema sjeveru i istoku tijekom vikenda i sljedećeg tjedna.

Toplinsku kupolu obično stvara vrlo topla zračna masa na velikim visinama. Taj vremenski obrazac donosi visoke, a ponekad i rekordne temperature području ispod njega. Također, izraz se koristi kada se široko područje zraka pod visokim tlakom zadrži nad velikim dijelom kontinenta. Ako je pojava iznimno stabilna i ekstremna, obično traje nekoliko dana ili čak tjedana, pojašnjava Severe Weather Europe i dodaje kako toplinska kupola djeluje poput poklopca na loncu. Naime, ona zarobljava topli zrak na svim razinama ispod sebe, pri čemu se slojevi spuštaju prema tlu.

Toplinski će se val od vikenda širiti iz sjeverozapadne Afrike prema jugozapadnoj i zapadnoj Europi, a potom postupno dalje na sjever i istok, dominirajući većim dijelom europskog kontinenta tijekom ostatka lipnja. Tijekom vikenda i sljedećeg tjedna se, također, očekuje tlak koji će biti viši od uobičajenog nad zapadnim i središnjim dijelovima kontinenta. Područje visokog tlaka isto će se širiti te biti iznadprosječno svugdje osim na krajnjem jugoistoku, krajnjem sjeveru i Sjevernom Atlantiku.

Temperature će biti od 14 do 18 °C iznad prosjeka za kraj lipnja, a lokalno i više. Užarena vrućina, lokalno do 45 °C, moguća je početkom sljedećeg tjedna u Portugalu i Španjolskoj, dok bi u ponedjeljak u dijelu Francuske moglo biti do 44 °C. Najviše temperature u Njemačkoj i Beneluksu bit će iznad 30 °C, dok bi se dijelovi Italije mogli približiti temperaturi od 40 °C.

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) najavio je kako će idućih dana temperatura biti u porastu, a za vikend je izdano već nekoliko žutih upozorenja zbog toplinskog vala. Prema podacima za sljedećih sedam dana, u Zagrebu će najviša temperatura biti 33.2 °C, u Rijeci 34.1 °C, u Splitu 33.6 °C, u Zadru 31.2 °C, u Osijeku 32 °C, a u Varaždinu 32.5 °C. 

"Prema vikendu na vrijeme će sve jače utjecati greben s jugozapada u sklopu kojeg će pritjecati sve topliji zrak. Uz pretežno sunčano vrijeme bit će vruće, s najvišom dnevnom temperaturom uglavnom između 30 i 35 °C. Noći će, osobito na Jadranu, biti tople, što znači da se najniža temperatura zraka često na obali neće spuštati ispod 20 °C. Uz slabu do umjerenu buru noću će ponegdje na obali biti i vrlo toplo, uz temperaturu zraka oko 25 °C što će dodatno naglasiti osjećaj neugode i otežati noćni odmor", istaknuo je DHMZ. 

FOTO Ovo su cijene koje će dočekati hrvatske navijače na stadionu u Torontu na sljedećoj utakmici
Heatwave in Madrid
1/45
Ključne riječi
toplinska kupola Severe Weather Europe vremenska prognoza vrijeme toplinski val

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!