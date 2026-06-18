Dio Europe će se 'kuhati' na čak 45 °C: Toplinski val donosi ekstremne vrućine, evo kako će biti u Hrvatskoj

Masivna toplinska kupola ustalila se nad Europom te će tijekom vikenda zarobiti stagnirajući sloj užarenog zraka i pokrenuti toplinski val iznadprosječnog intenziteta, prognozira Severe Weather Europe te pojašnjava kako je tlo diljem kontinenta iznimno suho nakon rekordno vrućeg razdoblja krajem svibnja, što onemogućuje sposobnost hlađenja kroz isparavanje. Temperature u Portugalu i Španjolskoj mogle bi, primjerice, dosegnuti čak 45 °C. Bit će ekstremno vruće u Francuskoj te zapadnim i središnjim dijelovima Europe, dok kupola jača te se širi prema sjeveru i istoku tijekom vikenda i sljedećeg tjedna.

Toplinsku kupolu obično stvara vrlo topla zračna masa na velikim visinama. Taj vremenski obrazac donosi visoke, a ponekad i rekordne temperature području ispod njega. Također, izraz se koristi kada se široko područje zraka pod visokim tlakom zadrži nad velikim dijelom kontinenta. Ako je pojava iznimno stabilna i ekstremna, obično traje nekoliko dana ili čak tjedana, pojašnjava Severe Weather Europe i dodaje kako toplinska kupola djeluje poput poklopca na loncu. Naime, ona zarobljava topli zrak na svim razinama ispod sebe, pri čemu se slojevi spuštaju prema tlu.

Toplinski će se val od vikenda širiti iz sjeverozapadne Afrike prema jugozapadnoj i zapadnoj Europi, a potom postupno dalje na sjever i istok, dominirajući većim dijelom europskog kontinenta tijekom ostatka lipnja. Tijekom vikenda i sljedećeg tjedna se, također, očekuje tlak koji će biti viši od uobičajenog nad zapadnim i središnjim dijelovima kontinenta. Područje visokog tlaka isto će se širiti te biti iznadprosječno svugdje osim na krajnjem jugoistoku, krajnjem sjeveru i Sjevernom Atlantiku.

Temperature će biti od 14 do 18 °C iznad prosjeka za kraj lipnja, a lokalno i više. Užarena vrućina, lokalno do 45 °C, moguća je početkom sljedećeg tjedna u Portugalu i Španjolskoj, dok bi u ponedjeljak u dijelu Francuske moglo biti do 44 °C. Najviše temperature u Njemačkoj i Beneluksu bit će iznad 30 °C, dok bi se dijelovi Italije mogli približiti temperaturi od 40 °C.

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) najavio je kako će idućih dana temperatura biti u porastu, a za vikend je izdano već nekoliko žutih upozorenja zbog toplinskog vala. Prema podacima za sljedećih sedam dana, u Zagrebu će najviša temperatura biti 33.2 °C, u Rijeci 34.1 °C, u Splitu 33.6 °C, u Zadru 31.2 °C, u Osijeku 32 °C, a u Varaždinu 32.5 °C.

"Prema vikendu na vrijeme će sve jače utjecati greben s jugozapada u sklopu kojeg će pritjecati sve topliji zrak. Uz pretežno sunčano vrijeme bit će vruće, s najvišom dnevnom temperaturom uglavnom između 30 i 35 °C. Noći će, osobito na Jadranu, biti tople, što znači da se najniža temperatura zraka često na obali neće spuštati ispod 20 °C. Uz slabu do umjerenu buru noću će ponegdje na obali biti i vrlo toplo, uz temperaturu zraka oko 25 °C što će dodatno naglasiti osjećaj neugode i otežati noćni odmor", istaknuo je DHMZ.