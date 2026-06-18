Pakistanski premijer izbrisao objavu o ključnom sporazumu. U novoj je izostavio jednu stvar

Okvirni sporazum između Sjedinjenih Država i Irana stupio je na snagu odmah nakon potpisivanja, rekao je pakistanski premijer Šehbaz Šarif rano u četvrtak, a prenosi agencija dpa. Šarif, čija je zemlja posredovala u postizanju sporazuma, rekao je na X-u da će Iran "odmah ponovno otvoriti" Hormuški tjesnac i da će SAD "odmah" ukinuti svoju pomorsku blokadu iranskih luka. Ranije su glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghaei i američki dužnosnik izjavili da su američki predsjednik Donald Trump i iranski predsjednik Masud Pezeškian potpisali sporazum.

Šarif je na X-u rekao da će Pakistan, uz podršku kolege posrednika Katara, u petak u Švicarskoj biti domaćin službene ceremonije obilježavanja "ovog značajnog događaja" i započeti razgovore na tehničkoj razini. Međutim, objava je kasnije izbrisana, a nova Šarifoova objava više nije spominjala Švicarsku.

Trump je potpisao dokument u francuskom gradu Versaillesu, gdje ga je u palači nakon završetka summita G7 primio francuski predsjednik Emmanuel Macron. Video koji je Bijela kuća objavila na X-u prikazuje Trumpa kako potpisuje papirnatu verziju sporazuma. Prisutni su zatim pljeskali, a Macron se rukovao s Trumpom.

Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova ranije je, prema državnim medijima, rekao da su Trump i Pezeškian digitalno potpisali sporazum. Rekao je da neće biti ceremonije potpisivanja u Švicarskoj. Očekivalo se da će ovaj sporazum, memorandum o razumijevanju, biti potpisan u petak. Prema američkom novinskom portalu Axios, koji se pozvao na dvije osobe upoznate s tim pitanjem, cilj ranijeg potpisivanja bilo je brže ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca. Trump je naglasio da sporazum ostaje uvjetan i zaprijetio je obnovom vojne akcije ako Iran ne ispuni njegove uvjete.

🚨 President Donald J. Trump has SIGNED the Iran Memorandum of Understanding at Versailles in France. 🇺🇸 pic.twitter.com/JQ6qlbvFAF — The White House (@WhiteHouse) June 17, 2026