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NASTAVLJA SE POTRAGA

FOTO Dječak nestao na Dravi: Brojni građani pridružili se potrazi, sve službe su na terenu

Selnica Podravska: Nastavljena je potraga za nestalim dječakom
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
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VL
Autor
Ozren Špiranec/Hina
18.06.2026.
u 11:28

"Pretražujemo područje od kupališta do mosta u Donjoj Dubravi. Sve službe su uključene i rade svoj posao", rekao je Sabolić

 Potraga za djetetom koje je u srijedu uvečer nestalo u rijeci Dravi kod Selnice Podravske nastavljena je u četvrtak, a na terenu su policija, vatrogasci, pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja, ronioci i brojni volonteri, izjavio je za Hinu načelnik Općine Legrad Ivan Sabolić.

Policijska uprava koprivničko-križevačka izvijestila je da je dojavu o nestanku djeteta zaprimila u srijedu u 20,39 sati te da je odmah započela potraga. Načelnik općine Legrad Sabolić je za Hinu u četvrtak rekao da su se građani dosad u velikom broju odazvali pozivu za pomoć u potrazi te da za sada nema potrebe za dodatnim uključivanjem volontera.

"Pretražujemo područje od kupališta do mosta u Donjoj Dubravi. Sve službe su uključene i rade svoj posao", rekao je Sabolić. Dodao je kako se potraga odvija i na području starog toka Drave između Selnice Podravske i Donje Dubrave te da će se, bude li potrebno, područje pretrage dodatno proširiti.

FOTO Dječak nestao na Dravi: Brojni građani pridružili se potrazi, sve službe su na terenu
Selnica Podravska: Nastavljena je potraga za nestalim dječakom
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Ključne riječi
potraga Drava

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