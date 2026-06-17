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ODREDBE SE VEĆ PRIMJENJUJU

Axios: Rat je gotov. Iran i SAD potpisali sporazum

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Večernji.hr
Autor
Gabrijela Čuljak Jurić
17.06.2026.
u 23:49

Dva američka dužnosnika potvrdila su za Axios da je sporazum stupio na snagu

Sjedinjene Američke Države i Iran na daljinu su potpisali memorandum o razumijevanju kojim se predviđa završetak rata i ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca. Dva američka dužnosnika potvrdila su za Axios da je sporazum stupio na snagu te da se njegove odredbe već primjenjuju.
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Ključne riječi
rat SAD Iran

Komentara 1

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DR
DrJok
00:04 18.06.2026.

i koliko sutra, ameri ce da pocnu sa izigravanjem dogovorenog - sto se njih tice, samo je iran obavezan da ga se pridrzava.

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