Axios: Rat je gotov. Iran i SAD potpisali sporazum

Sjedinjene Američke Države i Iran na daljinu su potpisali memorandum o razumijevanju kojim se predviđa završetak rata i ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca. Dva američka dužnosnika potvrdila su za Axios da je sporazum stupio na snagu te da se njegove odredbe već primjenjuju.Mate Grgat snimio navijački hit koji je posvetio hrvatskoj reprezentaciji. Ekskluzivno poslušajte!
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i koliko sutra, ameri ce da pocnu sa izigravanjem dogovorenog - sto se njih tice, samo je iran obavezan da ga se pridrzava.