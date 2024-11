Dramatična prijetnja iz Ukrajine: Zelenski bi mogao ubrzano razviti nuklearnu bombu?

Ukrajina bi mogla razviti rudimentarnu nuklearnu bombu u roku od nekoliko mjeseci ako Donald Trump povuče američku vojnu pomoć? Ova bombastična najava, navodi se u brifingu pripremljenom za ukrajinsko Ministarstvo obrane, sudeći po pisanju ekskluzivnog članka britanskog medija The Times. U tom izvještaju se navodno tvrdi kako bi Ukrajina mogla u kratkom roku biti u stanju izgraditi osnovni uređaj s plutonijem koristeći tehnologiju sličnu atomskoj bombi bačenoj na Nagasaki 1945. godine piše The Times. "Stvaranje jednostavne atomske bombe, kao što su to učinile Sjedinjene Države u okviru projekta Manhattan, ne bi bio težak zadatak 80 godina kasnije", stoji u dokumentu. Budući da nema vremena za izgradnju i rad velikih postrojenja potrebnih za obogaćivanje urana, ratna Ukrajina bi se umjesto toga morala oslanjati na korištenje plutonija ekstrahiranog iz istrošenih gorivnih šipki uzetih iz ukrajinskih nuklearnih reaktora.

Ukrajina, naime, još uvijek kontrolira devet operativnih reaktora i ima značajnu nuklearnu ekspertizu unatoč tome što je 1996. odustala od trećeg najvećeg nuklearnog arsenala u svijetu. U izvještaju se spominje “Težina reaktorskog plutonija dostupnog Ukrajini može se procijeniti na sedam tona. Značajan arsenal nuklearnog oružja bi zahtijevaju puno manje materijala... količina materijala dovoljna je za stotine bojevih glava s taktičkom snagom od nekoliko kilotona.” Takva bi bomba imala otprilike jednu desetinu snage atomske bombe bačene na Japan u 2. svjetskom ratu, zaključuju autori dokumenta.

“To bi bilo dovoljno da se uništi cijela ruska zračna baza ili koncentrirana vojna, industrijska ili logistička postrojenja. Točna nuklearna snaga bila bi nepredvidiva jer bi koristila različite izotope plutonija,” rekao je autor izvješća, Oleksii Yizhak, voditelj odjela na ukrajinskom Nacionalnom institutu za strateške studije, vladinom istraživačkom centru koji djeluje kao savjetodavno tijelo predsjedničkog ureda. i Vijeće za nacionalnu sigurnost i obranu Ukrajine. Plutonij bi trebao biti aktiviran s pomoću "kompliciranog konvencionalnog dizajna eksplozije, koja se mora dogoditi s velikom brzinom detonacijskog vala istovremeno oko cijele površine plutonijeve sfere", stoji u izvješću. Tehnologija je izazovna, ali unutar ukrajinske stručnosti, navodi se u brifingu.

Prošlog mjeseca predsjednik Zelenski je Trumpu poručio da će Ukrajini trebati nuklearno oružje kako bi se zajamčila sigurnost ako se spriječi da se ukrajinsko pridruživanje NATO-u. Zelenski je kasnije rekao da je mislio da nema alternativnog sigurnosnog jamstva, a ukrajinski dužnosnici od tada su poricali da Kijev razmatra ponovno nuklearno naoružavanje. Ovaj bombastični izvještaj navodno je dostavljen zamjeniku ministra obrane Ukrajine. Vlada u Kijevu nije ga odobrila, ali postavlja pravnu osnovu prema kojoj bi se Ukrajina mogla povući iz Sporazuma o neširenju nuklearnog naoružanja (NPT), čija je ratifikacija bila uvjetovana sigurnosnim jamstvima koja su dali SAD, UK i Rusija 1994. - tzv. Budimpeštanski memorandum.

U tom sporazumu je navedeno da će Ukrajina predati svoj nuklearni arsenal od 1734 strateške bojeve glave u zamjenu za obećanje zaštite. "Kršenje memoranduma od strane nuklearno naoružane Ruske Federacije daje formalne temelje za povlačenje iz NPT-a i moralne razloge za preispitivanje nenuklearnog izbora napravljenog početkom 1994.", navodi The Times.

Ruske trupe dobivaju na zamahu dok napreduju u regiji Donbas u istočnoj Ukrajini, a Trump je obećao smanjiti američku vojnu pomoć ako Kijev ne pristane na mirovne pregovore s Putinom. Bryan Lanza, Trumpov savjetnik, već je rekao da će Ukrajina morati predati Krim. Ovaj tjedan Donald Trump Jr ismijao je Zelenskog, objavom na X: "Imate 38 dana od gubitka džeparca."

Francuska: Ne prejudicirajte kako će se Trump nositi s ratom u Ukrajini

Ukrajinski saveznici ne bi trebali prejudicirati kako će se nova američka administracija nositi s ratom u Ukrajini, rekao je u ponedjeljak francuski ministar vanjskih poslova, dodavši da Pariz vjeruje da zapadne sile moraju ostati ujedinjene u podršci Kijevu. Novi američki predsjednik Donald Trump, koji je više puta kritizirao razmjere zapadne financijske i vojne pomoći Kijevu, razgovarao je s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i savjetovao mu da ne eskalira rat u Ukrajini, rekao je Reutersu u nedjelju izvor upućen u razgovor, no Kremlj je zanijekao u ponedjeljak da su Putin i Trump razgovarali.

"Suočeni s nagađanjima o tome kakva bi mogla biti stajališta ili inicijative nove američke administracije, mislim da apsolutno ne bismo trebali prejudicirati i da joj (administraciji) moramo dati vremena", rekao je Jean-Noel Barrot na Pariškom forumu za mir. No Barrot je rekao da će sve inicijative morati osigurati da Ukrajina sama odredi vrijeme i uvjete pregovaračkog procesa. Dodao je da zapadni saveznici moraju davati Kijevu sva potrebna sredstva da potisne invaziju ruskih snaga.

"Ukrajina, ali i međunarodna zajednica, imale bi previše toga za izgubiti ako bi Rusija nametnula zakon najjačega", rekao je. Barrot je rekao da se "predsjednik Volodimir Zelenskij susreo s novoizabranim predsjednikom Donaldom Trumpom više puta" i da ne sumnja "da će uspostaviti snažan odnos s novom administracijom".

Finska ministrica vanjskih poslova Elina Valtonen rekla je na istom forumu da je vrijeme da ukrajinski saveznici postrože svoju analizu Rusije. "Ne radi se samo o Ukrajini. Prijetnja Rusije čovječanstvu je egzistencijalna i ne počinje ni završava s Ukrajinom", rekla je Valtonen, čija se zemlja prošle godine pridružila NATO-u kao odgovor na rusku invaziju Ukrajine u veljači 2022. godine. Francuski ministar obrane rekao je u nedjelju da Pariz šalje još projektila dugog dometa u Ukrajinu za napade iza ruskih linija.

