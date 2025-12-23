Naši Portali
POVEZIVANJE SPORTSKOG I POSLOVNOG

RK Zagreb dodijelio priznanje Buriloviću za poticanje ulaganja u sport

VL
Autor
vecernji.hr
23.12.2025.
u 11:16

Misija Udruženja od osnutka je stvaranje poticajnijeg okvira za ulaganja gospodarstvenika u sport.

Predsjedniku Hrvatske gospodarske komore, Luki Buriloviću uručena je plaketa za osobiti doprinos sportu na Skupštini Rukometnog kluba Zagreb. Priznanje je potvrda uloge HGK u povezivanju sportskog i poslovnog sektora, te uloge u pokretanju dijaloga o dugoročnoj financijskoj održivosti sportskih klubova. Priznanje je predsjedniku HGK dodijelio RK Zagreb, najtrofejniji rukometni klub u Hrvatskoj, i jedan od najtrofejnijih momčadskih klubova u RH.

"Kroz rad našeg Udruženja sportskih klubova HGK otvorili smo javnu raspravu i usmjerili pozornost na izazove s kojima su se klubovi godinama suočavali. Privatni sektor ponudio se kao rješenje za dugogodišnji, međusobno isprepleteni, financijski i rezultatski pad klubova. Vlada je pokazala sluh za naše inicijative pa nas posebno veseli odluka o podizanju praga neoporezivih donacija s 2 na 10 posto, kao i promjena Zakona o porezu na dobit kojom se poduzetnicima smanjuje porezna osnovica za sponzorstva usmjerena u sport. Dokaz je ovo da je sustav svjestan potencijala sporta kao važne gospodarske kategorije", poručio je Luka Burilović, predsjednik HGK i zahvalio se RK Zagreb na uručenom priznanju.

Misija Udruženja od osnutka je stvaranje poticajnijeg okvira za ulaganja gospodarstvenika u sport. Predložena su porezna rasterećenja za ulaganja u sport, povećanje neoporezivih iznosa za nagrade sportašima i sportske stipendije, te rasterećenje sportskih klubova u sferi operativnih troškova rada s djecom i mladima. Ovi prijedlozi su unazad nešto više od godinu dana većinski pretočeni u konkretne odluke Vlade RH, na prijedlog Ministarstva turizma i sporta. Osim već spomenutih odluka, povećan je i prag neoporezivih iznosa naknada za sportaše amatere i naknada za sportska ostvarenja, te za sportske stipendije. Dodatno, donesen je poseban program razvoja i potpore sustavu sporta u ekipnim sportovima.

"HGK nam je omogućio da se naši prijedlozi čuju i na koncu da su danas ugrađeni u konkretne javne politike. Klubovi očekuju daleko jaču motiviranost gospodarstvenika za ulaganja u sport. Napravljeni su važni iskoraci, ali posao nije završen. Nastavljamo raditi na prijedlozima mjera koje će dugoročno financijski dodatno osnažiti sportske klubove – a sve kako bismo ojačali konkurentnost natjecanja, kako bismo bilježili još više sportskih uspjeha, jače reprezentacije i ono najvažnije, kako bismo doživjeli masovnije uključivanje djece u sport", rekao je Vedran Šupuković, direktor RK Zagreb i predsjednik Udruženja sportskih klubova HGK.

Udruženje sportskih klubova HGK fokus sada usmjerava na inicijativu da bavljenje sportom za djecu bude besplatno. U Udruženju smatraju da je nužno da se djeci omogući bavljenje sportom u sustavu koji pruža visoku razinu kvalitete usluge. To bi između ostalog značilo napuštanje sustava članarina, organizirani prijevoz na sportska natjecanja, stručne, educirane i motivirane trenere, odgovarajuću sportsku infrastrukturu i termine primjerene njihovoj dobi uz adekvatnu sportsku opremu.

Ključne riječi
RK Zagreb HGK

