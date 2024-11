Analitičari o sjevernokorejskim specijalnim snagama: 'Ovo je njihova najveća snaga'

Prisutnost sjevernokorejskih vojnika uz ruske u borbama u Ukrajini postavlja mnogo taktičkih i vojnih pitanja, na primjer koliko su učinkoviti i koji su im krajnji ciljevi. Sjeverna Koreja nikada prije nije poslala vojnike u borbe u inozemstvu, prije svega zbog straha da bi mogli prebjeći ili uvidjeti neugodne razlike između stranih vojski i vlastite.

„Režim brine da bi vojnici iz te izolirane zemlje mogli pokupiti 'nekorektne' ideje”, napisao je Fyodor Tertitskiy, znanstvenik Sveučilišta Kookmin u Seulu.

Koja vrsta postrojbi?

Pozivajući se na američke obavještajne službe, državni tajnik Antony Blinken već je rekao da su sjevernokorejski vojnici raspoređeni u ruskoj Kurskoj oblasti, koju je Ukrajina napala u kolovozu. Po Blinkenu, opremljeni su ruskim odorama i uvježbani za topničke napade, upravljanje dronovima i pješačke operacije uključujući čišćenje rovova. To dokazuje da ih Moskva namjerava koristiti za operacije na prvim linijama bojišnice, rekao je.

No jesu li oni topovsko meso ili specijalne snage? Južnokorejski analitičari naginju drugoj opciji. „Premda su žrtve neizbježan dio rata, koji je smisao slati neiskusne i/ili nesposobne vojnike da stječu iskustvo u borbama”, rekao je Yang Moo-jin, predsjednik Sveučilišta za sjevernokorejske studije u Seulu. „Sjeverna Koreja mora pokazati borbenu učinkovitost i operativne sposobnosti svojih vojnika”, dodao je Lim Eul-chul sa Sveučilišta Kyungnam.

Ograničen broj

Do pouzdanih podataka teško je doći, ali zapadni izvori govore da je raspoređeno oko 10.000 sjevernokorejskih vojnika. Kijev je rekao da ih je raspoređeno 11.000. To odgovara ruskim gubicima u otprilike deset dana borbi. „Ako Rusija ima problema s ljudstvom, trebat će daleko više sjevernokorejskih vojnika da riješi te izazove”, rekao je umirovljeni australski general Mick Ryan.

Drugi, međutim, tvrde da taj kontigent nije nezanemariv sve dok se vojnici budu nalazili u Kurskoj oblasti. „Snaga sjevernokorejskih specijalnih snaga leži u njihovoj sposobnosti da izdrže teške uvjete, čak i kada ponestaje hrane i drugih resursa”, rekao je Lim. „Oni su jako mentalno otporni.”

Jezična barijera

Mogu li Rusi i Sjevernokorejci zajedno voditi rat koji ovisi o prevoditeljima? „Premda će prevoditelji biti korisni, ta vrsta komunikacijskog jaza može biti i bit će problem u borbenim operacijama”, rekao je Ryan. Ostaje i niz organizacijskih pitanja: hoće li Sjevernokorejci rasporediti i obične vojnike i zapovjedne strukture? Hoće li oni biti autonomni ili integrirani u ruske postrojbe? Za koje zadaće?

„Ukrajinska obavještajna služba rekla je da su Sjevernokorejci stigli u Rusiju s 500 časnika i trojicom generala”, rekao je Ivan Klyszcz, znanstveni suradnik Međunarodnog centra za obranu i sigurnost iz Estonije. „To bi moglo olakšati komunikacije ako ruski i sjevernokorejski generalu uspiju surađivati, ali u ovoj fazi ima previše nepoznanica da bi se moglo sa sigurnošću reći”, rekao je.

Ograničeno iskustvo

Sjevernokorejske specijalne snage prije svega su uvježbane da spriječe državni udar kod kuće. „Njihov složeni lanac zapovijedanja proizišao je iz sustava u kojem su politički komesari potpisivali svaku vojnu odluku”, napisao je Tertitskiy. „Otvoreno je pitanje hoće li taj složeni sustav biti izmijenjen radi rata u Ukrajini. U svakom slučaju, takva promjena ne bi bila moguća bez osobnog dogovora s (sjevernokorejskim čelnikom) Kim Jong Unom”, rekao je.

Tim više što sjevernokorejske postrojbe nisu sudjelovale u borbama od 1953. i vjerojatno će im biti teško boriti se protiv Ukrajinaca koji ratuju dvije i pol godine. Kimova vojska oslanja se na masovnu mobilizaciju kao u 20. stoljeću i gotovo trećina stanovništva uključena je u vojsku, bilo aktivno ili kao pričuvne ili paravojne postrojbe, rekao je Klyszcz. Ali „unatoč tome što je njihov komunistički režim svojevrstan relikt sovjetskog modela, fokus njihove vojske na masovnu silu ponovno je začudo relevantan u 21. stoljeću”, rekao je.

Vrijedne lekcije

Raspoređivanje sjevernokorejskih vojnika pratit će se i analizirati iz svih kuteva. „Dijeljenje iskustva o modernim borbama, posebno integriranom korištenju dronova, krstarećih i balističkih projektila jako zanima Sjevernu Koreju”, rekao je Ryan, koji je također naglasio važno iskustvo koje će steći o „elektroničkom ratovanju, otporu protuzračnoj obrani i informacijama od zaplijenjenog zapadnog oružja u Ukrajini”.

No to vrijedi i obrnuto, po Tertitskiyju, koji je napisao da „Seul vidi priliku za prikupljanje informacija o svojem dugogodišnjem neprijatelju”. To je osobito vrijedno otkako se zbog zatvaranja granica zbog pandemije covida-19 značajno smanjio broj izbjeglica koji su iz Sjeverne Koreje stizali u Južnu, a koji su „glavni izvor informacija” za Seul o njegovu susjedu.