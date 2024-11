Taktički kaos Rusa u Kursku: Gubici su veliki, Ukrajinci ih dočekuju s minama, dronovima, tenkovima...

Rusi nižu goleme gubitke i pritom ostvaruju vrlo malo uspjeha tjedan dana nakon početka protuofenzive kojom žele istjerati ukrajinske vojnike s područja koje su zauzeli u zapadnom dijelu ruske Kurske oblasti. Rusi su uspjeli zauzeti selo Pogrebki, no to je slaba utjeha za stotine Rusa koji su poginuli u neuspješnim napadima. Forbes piše kako je problem Rusa dvostruk. Prvo, postoji ograničen broj cesta koje vode u to područje sa sjevera i zapada,a Rusi uporno pokušavaju prodrijeti tim mjestima unatoč prethodnim porazima. Drugo, nije jasno dobivaju li ruski zapovjednici točne informacije o rasporedu ukrajinskih snaga na tom području.

Analitičar David Axe piše kako sve to znači da su ruski napadi predvidljivi i slijepi te da je to recept za masovne gubitke. Kriegsforscher, ukrajinski operater dronova koji sudjeluje u obrani Kurska, evidentirao je 88 uništenih ruskih vozila na tri glavne ceste koje prolaze kroz i oko naselja Zelenyi Shylakh. Jedanaest od tih vozila uništeno je u srijedu i nema sumnje da će ih biti još. - Svakodnevno napadaju s oklopnim borbenim vozilima - izvijestio je Kriegsforscher dodajući kako se tijekom svakog napada koristi obično između četiri i šest vozila.

Ukrajinci ih dočekuju s minama, artiljerijom, projektilima, dronovima i tenkovima, a borbe u subotu bile su toliko bliske i kaotične da su dva ukrajinska tenka prošla pored četiri ruska vozila, a da ih posade nisu ni primijetile. Posada tenkova naposljetku je primijetila ruska vozila kad je iz njih izašlo 15 vojnika. Tada su tenkovi otvorili vatru, uništivši jedno od vozila.

Moguće je, piše Forbes, da su ruske posade djelovale prema lošim obavještajnim informacijama. Kao primjer navode napad ruske 810. mornaričko-pješačke brigade oko Pogrebkija 7. studenog i snimku drona koja je prikazala nekoliko vozila brigade BTR-82 koja su uništena iz blizine od strane ukrajinskih vojnika koji su se ukopali. - Ono što vidite na snimci rezultat je još jedne laži lokalnog zapovjedništva prema glavnom stožeru - objasnio je ruski bloger Romanov. Zapovjednici marinaca uvjeravali su svoje nadređene da ruske snage potpuno kontroliraju cestu kroz Pogrebki. - Logično, nakon primanja te informacije, glavni stožer izdao je naredbu za napad na naselje - napisao je Romanov.

No, Rusi nisu kontrolirali cestu. Na tlu su još uvijek bile ukrajinske mine, a nitko u 810. mornaričko-pješačkoj brigadi nije ih očistio prije nego su BTR-ovi krenuli naprijed, navodi Romanov koji smatra kako je u ovoj brigadi problem sistemski. - Općenito, namjerno dezinformiranje [prema] glavnom stožeru od strane zapovjedništva 810. brigade postala je uobičajena praksa - upozorio je Romanov.

Kroz lanac zapovijedanja prenoseći pogrešne informacije i vraćajući loše zapovijedi natrag, ruski zapovjednici u Kursku stavljaju svoje snage u poziciju za krvave taktičke neuspjehe. To ne znači da će Rusi izgubiti u Kursku. No, znači da će vjerojatno pretrpjeti katastrofalne gubitke, bez obzira na konačni ishod bitke, piše Forbes. Procjenjuje se da na tom području ima oko 50.000 ruskih i savezničkih vojnika, dok ukrajinske snage broje između 20.000 i 30.000 vojnika. Kremlj će vjerojatno trebati te dodatne ljude jer je oslobađanje Kurska postao prioritet, očito su spremni žrtvovati tisuće života za taj cilj. No, vrijeme curi, a Rusi pokušavaju napredovati što je dalje moguće prije Trumpove inauguracije u siječnju jer se očekuje da će nova administracija zaustaviti ključnu američku pomoć Ukrajini potencijalno prisiljavajući Ukrajince na primirje koje zamrzava crtu bojišnice.

Ukrajinci u Kursku znaju da Rusi dolaze. I znaju kako, gdje i obično kada Rusi dolaze. Sve što Ukrajinci moraju učiniti je postaviti svoje mine, ciljati artiljeriju, lansirati dronove, pozicionirati raketne lansere… i čekati neizbježne napade, piše Forbes.

VIDEO Zasjeda njemačkog Leoparda 2A4