Hrvat se žalio oko primanja pa mu većina otkrila: 'Ovo su poslovi s plaćom većom od 3000 eura'

Jedna objava na Redditu pokrenula je lavinu komentara i ogolila stvarnost hrvatskog tržišta rada. Korisnik pod nadimkom „kurobaja“ postavio je jednostavno, ali provokativno pitanje: „Koji poslovi donose više od 3000 eura mjesečno, a da nisu IT i medicina?“ U kratkom roku rasprava je prikupila više od dvjesto komentara i pretvorila se u mješavinu konkretnih savjeta i iskrenih odgovora.

Već u prvim komentarima bilo je jasno da Reddit zajednica nema iluzija. Najviše glasova dobili su odgovori koji su bez uljepšavanja navodili poslove s visokom razinom odgovornosti i stresa. „Piloti, direktori, top menadžment, neki prodajni poslovi, dobri poduzetnici“, napisao je jedan korisnik, uz napomenu da se do takvih primanja rijetko dolazi brzo ili lako. Poduzetništvo se često spominjalo kao potencijalno vrlo isplativo, ali i krajnje neizvjesno. „Samozaposleni, jedan mjesec 5000 eura, sljedeća dva ništa“, sažeo je drugi korisnik realnost tog puta.

Osim menadžerskih pozicija, velik interes izazvale su i profesije koje uključuju rad izvan Hrvatske ili dugotrajna izbivanja od kuće. Pomorski časnici, radnici na naftnim bušotinama i platformama te poslovi na brodovima često su navođeni kao siguran put do iznosa većih od 3000 eura, ali uz cijenu napornog rada i života daleko od obitelji.

Posebno se istaknula rasprava o zanatima, za koje mnogi tvrde da danas doživljavaju pravu renesansu. Keramičari, varioci, vodoinstalateri i automehaničari, pogotovo oni koji rade samostalno, prema komentarima bez problema mogu dosegnuti traženi iznos. „Automehaničar može zaraditi od dvije do sedam–osam tisuća eura. Ali za tih 3000 i više si u radionici od osam ujutro do deset navečer“, upozorio je jedan komentator, naglašavajući da visoka primanja gotovo uvijek znače i dug radni dan.

Kao i u većini popularnih rasprava, nije nedostajalo ni cinizma. Jedan od najčešće citiranih komentara glasio je: „Čim to pitaš, znači ništa što možeš raditi.“ Iako grub, taj odgovor odražava rašireno mišljenje da ljudi s visokim primanjima do njih dolaze inicijativom, upornošću i godinama rada, a ne traženjem brzih rješenja. Jedan posebno ciničan komentar opisao je i zloupotrebu sustava: „Zaposli se u javnom sektoru, budi stalno na bolovanju, primaš naknadu, a sa strane radiš na crno.“ Kako je jedan korisnik sažeo: „Svatko tko legalno zarađuje više od 3000 eura neto do toga je došao učenjem, rizikom i upornim radom. Sve ostalo je prodavanje magle.“