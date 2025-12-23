Ispovijest pretučenog na skandaloznom božićnom domijeku: Nisu napali bend, napali su mene

Božićni domjenak Sindikata autobusnog i tramvajskog prometa Hrvatska – Zagreb, održan 19. prosinca u Rugvici, pretvorio se u kaos, a snimke s tog događaja proširile su se mrežama. Na njima se vidi kako se nekoliko uzvanika penje na stol, a jedan se skida i gol njiše u ritmu glazbe. Tijekom nastupa benda Joy nekoliko gostiju popelo se na pozornicu i fizički nasrnulo na članove benda. Iako instrumenti nisu oštećeni, glazbenici su ozlijeđeni. Neslužbeno se doznaje da su neki zadobili lakše ozljede, dok je jedan član zadobio teže ozljede trupa i glave, uključujući šavove i podljeve na licu te prijelom nekoliko rebara. Sada se oglasio ozlijeđeni član banda. "Nisu napali bend, napali su mene, njih 20 me cipelarilo jer nisam dao da nam diraju instrumente", rekao je za 24sata član grupe Joy.

Da je jedan član ozlijeđen, objavili su iz grupe na Facebooku. "Ovim putem možemo potvrditi kako je na domjenku Sindikata zaposlenika ZET-a naš član benda zadobio teške tjelesne ozljede uslijed divljačkog napada nekoliko pojedinaca koji su prisustvovali navedenom domjenku te se trenutačno oporavlja kod kuće nakon otpusta iz bolnice. Daljnje detalje ovog divljačkog čina pojedinaca nismo u mogućnosti komentirati s obzirom na to da je istraga u tijeku te bismo time kršili tajnost, ali svakako se nadamo da će djelatnici MUP-a i nadležno državno odvjetništvo poduzeti sve kako bi se odgovorni kaznili", napisali su jučer i zahvalili svima na podršci.

Policija još utvrđuje sve okolnosti. "Policijski službenici u subotu, 20. prosinca postupali su na temelju dojave da više osoba remeti javni red i mir u ugostiteljskom objektu u Posavskoj ulici u Rugvici. Vezano za navedeni događaj utvrđuju se sve okolnosti te je kriminalističko istraživanje u tijeku", poručili su iz policije, pišu 24sata.

Sindikat autobusnog i tramvajskog prometa Hrvatska – Zagreb reagirao je službenim priopćenjem: "Što se tiče neželjenog događaja koji se dogodio, ovim putem Sindikat autobusnog i tramvajskog prometa Hrvatska – Zagreb ograđuje se od djela i postupaka pojedinaca. Na događaju kojem je prisustvovalo 460 članova Sindikata teško je držati svakog na oku i predvidjeti što će netko u datom trenutku učiniti", stoji u priopćenju, uz najavu da će sudionici incidenta biti isključeni iz članstva.

Slučaj je komentirao i ZET, koji se jasno ogradio od događaja te najavio pokretanje internog postupka. "ZET se u cijelosti ograđuje od postupaka pojedinaca do kojih je došlo izvan radnog vremena i to na događaju koji nije organizirao ZET niti je održan u prostorima ZET-a. Organizator događaja je Sindikat autobusnog i tramvajskog prometa Hrvatska – Zagreb, koji je jedan od deset sindikata koji djeluju unutar tvrtke, a riječ je o sindikatu koji nije reprezentativan", poručili su iz ZET-a. U priopćenju su naglasili kako ne toleriraju neprimjereno ponašanje svojih zaposlenika te da će se utvrditi sve okolnosti događaja. "Najoštrije osuđujemo bilo kakav oblik neprimjerenog i neprihvatljivog ponašanja osoba koje su radnici ZET-a, a koje svojim postupcima štete ugledu i časti poslodavca. ZET je pokrenuo interni postupak utvrđivanja činjenica i sankcioniranja povreda obveza iz radnog odnosa s mogućnošću otkaza, sukladno Zakonu o radu i odredbama Kolektivnog ugovora. Za detaljnije informacije ili komentar o okolnostima događaja potrebno je obratiti se organizatoru proslave, Sindikatu autobusnog i tramvajskog prometa Hrvatska – Zagreb", zaključili su iz ZET-a.

