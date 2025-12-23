Naši Portali
TRAGIČNA NESREĆA

Užas kod Petrinje: Auto pao s dizalice i usmrtio muškarca (47)

Oznake na službenim vozilima policije
Hrvoje Jelavic/PIXSELL
VL
Autor
Vecerenji.hr
23.12.2025.
u 10:44

Na mjestu događaja je obavljen očevid te slijedi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu.

Jučer, 22. prosinca oko 20.15 sati, na petrinjskom području u mjestu Nebojan, dogodio se nesretni slučaj sa smrtnom posljedicom. U garaži prilikom popravka vlastitog automobila koji je bio podignut pripadajućom dizalicom, došlo je do skliznuća vozila s dizalice i pada na 47-godišnjaka uslijed čega je isti smrtno stradao. Na mjestu događaja je obavljen očevid te slijedi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu.

Ključne riječi
Automobil Petrinja nesreća

