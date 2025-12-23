Užas kod Petrinje: Auto pao s dizalice i usmrtio muškarca (47)

Jučer, 22. prosinca oko 20.15 sati, na petrinjskom području u mjestu Nebojan, dogodio se nesretni slučaj sa smrtnom posljedicom. U garaži prilikom popravka vlastitog automobila koji je bio podignut pripadajućom dizalicom, došlo je do skliznuća vozila s dizalice i pada na 47-godišnjaka uslijed čega je isti smrtno stradao. Na mjestu događaja je obavljen očevid te slijedi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu.
veliki pregled
Kolinda Grabar-Kitarović još jednom oduševila linijom, a ovako se mijenjala tijekom godina
SLAVI ROĐENDAN!
FOTO Nekad i sad! Evo kako se Ella Dvornik mijenjala tijekom godina, neke kombinacije su nas iznenadile
DODJELA NAGRADA HOO-A
FOTO Kolinda Grabar Kitarović i Jakov snimljeni u zajedničkom izlasku: Bivša predsjednica oduzima dah u crnoj haljini
Promet i razvoj
Jedan od najbolje povezanih gradova u Hrvatskoj bilježi rekordna ulaganja u cestovnu infrastrukturu
Promjene u ponašanju