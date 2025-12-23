VIDEO Pogođena jedna od najvećih ruskih petrokemija: Šire se snimke kaosa

Ukrajinski dronovi navodno su pogodili petrokemijski pogon Stavrolen u Budyonnovsku, koji se nalazi u ruskom Stavropoljskom kraju, noćas 22. prosinca, izvijestili su ruski Telegram medijski kanali. Čini se da snimke objavljene na društvenim mrežama i snimljene od strane lokalnih stanovnika prikazuju velike plamenove koji izlaze iz smjera postrojenja, tvrde medijski kanali . Petrokemijsko poduzeće Stavrolen jedna je od vodećih ruskih petrokemijskih tvrtki i podružnica tvrtke Lukoil.

Ukrainian attack drones successfully hit Russia's Stavrolen petrochemical plant in the city of Budyonnovsk tonight.



The facility, a major producer of key polyethylene/polypropylene products, is heavily ablaze. pic.twitter.com/wAQ3fW29bN — OSINTtechnical (@Osinttechnical) December 23, 2025

Ukrajinski Glavni stožer prethodno je izjavio da tvornica proizvodi komponente za dronove, kompozitne materijale, dijelove karoserije, brtve i izolaciju za razne vrste ruske vojne opreme. Kyiv Independent nije mogao odmah potvrditi izvješća o napadima. Ukrajinska vojska još nije komentirala prijavljeni napad. Nisu odmah bile dostupne informacije o opsegu prouzročene štete. Guverner Stavropoljskog kraja Vladimir Vladimirov upozorio je na prijetnju dronova u regiji prije prijavljenih eksplozija i požara u tvornici.

Rusija je pak u utorak rano ujutro pokrenula zračni napad na Kijev, izvijestila je ukrajinska vojska, samo nekoliko dana nakon što je u nedjelju završila runda mirovnih pregovora u Miamiju pod vodstvom SAD-a. "Snage protuzračne obrane rade na uklanjanju prijetnje na nebu iznad glavnog grada“, rekla je kijevska vojna uprava na Telegramu, pozivajući stanovnike da ostanu u skloništima dok se ne da znak za prestanak opasnosti.

Dužnosnici nisu odmah izvijestili o žrtvama ili šteti niti su poznati razmjeri napada. Razgovori tijekom vikenda u Miamiju okupili su američke dužnosnike s ukrajinskim i europskim delegacijama, uz odvojene kontakte s ruskim predstavnicima, dok je Washington testirao postoji li prostor za rješenje kojim bi se okončala ruska agresija na Ukrajinu.